Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

68 पैसे के शेयर पर रखें नजर, बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी

Feb 24, 2026 06:18 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो कंपनी की इक्विटी बेस में बढ़ोतरी हो सकती है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को 68 पैसे पर बंद हुए।

68 पैसे के शेयर पर रखें नजर, बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी

Penny Stock: बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक सोमवार, 23 मार्च 2026 को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करना है। हालांकि, यह फैसला सभी वैधानिक नियमों के पालन और अंततः शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो कंपनी की इक्विटी बेस में बढ़ोतरी हो सकती है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को 68 पैसे पर बंद हुए।

कंपनी का कारोबार

कंपनी का इतिहास देखें तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय राजकोट में है। पहले यह सन टेक्नो ओवरसीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। यह एक माइक्रो-कैप कंपनी है, जो मुख्य रूप से शेयर, सिक्योरिटीज और विभिन्न कमोडिटी (जैसे कृषि आधारित उत्पाद और कीमती धातुओं) के कारोबार से जुड़ी रही है। कंपनी के चार्टर में कंसल्टिंग सेवाएं और पवन ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इसका फोकस ट्रेडिंग गतिविधियों पर ज्यादा रहा है।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में मचा हाहाकार, निवेशकों के डूब गए ₹6.3 लाख करोड़, जानिए वजह
ये भी पढ़ें:कंपनी को मिल रहे हैं ताबड़तोड़ ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹189 पर आया भाव
ये भी पढ़ें:₹28 के शेयर को खरीदने की लूट, इस खबर का असर, विजय केडिया के पास भी 1 करोड़ शेयर

हालांकि, कंपनी को पिछले कुछ समय से ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सीमित वर्किंग कैपिटल के कारण इसके मुख्य कारोबार से कई बार शून्य राजस्व (जीरो रेवेन्यू) दर्ज किया गया। इससे निवेशकों के बीच चिंता भी बनी रही। बावजूद इसके, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने कुछ सुधार के संकेत दिए। Q3 FY26 में कंपनी ने 0.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, हालांकि यह मुनाफा मुख्य रूप से “अन्य आय” से आया, न कि सीधे बिक्री से।

फिलहाल कंपनी प्रबंधन नए बिजनेस अवसरों की तलाश में जुटा हुआ है ताकि संचालन को स्थिर किया जा सके। इसी बीच बोनस शेयर पर विचार करने की पहल को बाजार सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 60 करोड़ रुपये से अधिक है और इसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरधारकों के पास है। यानी प्रमोटर होल्डिंग शून्य है, जो इसे बाकी कंपनियों से अलग बनाता है।

शेयरों के हाल

शेयर प्राइस की बात करें तो यह स्टॉक फिलहाल 1 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 0.57 रुपये से यह करीब 21 फीसदी ऊपर है। हालांकि कीमत अभी भी बेहद निचले स्तर पर है, लेकिन बोनस शेयर की खबर ने इसमें हलचल बढ़ा दी है। अब निवेशकों की नजर 23 मार्च की बोर्ड बैठक पर टिकी है, जहां से कंपनी के भविष्य को लेकर बड़ा संकेत मिल सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,