₹2 से कम के इस शेयर को खरीदने की लूट, 30 दिन से बना हुआ है रॉकेट, अब कंपनी का नया ऐलान

कंपनी के शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और आज भी इसमें 2% का अपर सर्किट लगा। इसी के साथ यह शेय ₹1.56 प्रति शेयर के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को भी छुआ। यह पेनी स्टॉक पिछले 20 कारोबारी सेशंस से अपर सर्किट को छू रहा है और लगातार तीस सेशंस से इसमें तेजी का रुख रहा है।

Penny Stock: एवांस टेक्नोलॉजीज के शेयर (Avance Technologies Ltd) में आज सोमवार को जबरदस्त खरीदारी देखी गई। कंपनी के शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और आज भी इसमें 2% का अपर सर्किट लगा। इसी के साथ यह शेयर ₹1.56 पर आ गया। बता दें कि स्मॉल-कैप शेयर ने ₹1.56 प्रति शेयर के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को भी छुआ है। यह पेनी स्टॉक पिछले 20 कारोबारी सेशंस से अपर सर्किट को छू रहा है और लगातार तीस सेशंस से इसमें तेजी का रुख रहा है। पिछले तीस दिन में इसमें 81% से अधिक की उछाल आई है।

14 अगस्त को मीटिंग

एवांस टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपनी बोर्ड बैठक की तारीख की घोषणा की है, जिसमें इसके बोर्ड के सदस्य पहली तिमाही के परिणामों पर विचार करेंगे। एवांस टेक्नोलॉजीज ने 8 अगस्त को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन के लिए एवेंस टेक्नोलॉजीज के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 को आयोजित की जाएगी।

कंपनी के शेयरों के हाल

पिछले एक महीने में एवांस टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत में 51% की बढ़ोतरी हुई है और तीन महीनों में इस शेयर ने 165% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले छह महीनों में इस स्मॉल-कैप शेयर में 114% की बढ़ोतरी हुई है और साल-दर-साल (YTD) आधार पर यह 77% ऊपर है। दो साल की अवधि में, इस पेनी स्टॉक ने 500% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले पांच सालों में इसने 3,800% का आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किया है।

