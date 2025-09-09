penny stock bartronics india shares jump 12 percent price below 20 rs check detail ₹15 के शेयर को खरीदने की मच गई लूट, तेजी के बीच 30 सितंबर को अहम बैठक, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़penny stock bartronics india shares jump 12 percent price below 20 rs check detail

₹15 के शेयर को खरीदने की मच गई लूट, तेजी के बीच 30 सितंबर को अहम बैठक

वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से जून तिमाही में बारट्रॉनिक्स इंडिया ने ₹8.83 करोड़ का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान तिमाही के ₹13.57 करोड़ से 35 प्रतिशत कम है। यह शेयर 15 रुपये की पिछली क्लोजिंग से उछला है। अब 30 सितंबर को एक अहम बैठक भी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:32 PM
share Share
Follow Us on
₹15 के शेयर को खरीदने की मच गई लूट, तेजी के बीच 30 सितंबर को अहम बैठक

Bartronics India share: एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस सॉल्युशन प्रोवाइडर कंपनी- बारट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर में मंगलवार को जबरदस्त तेजी थी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बीएसई पर यह शेयर 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ ₹16.89 के उच्च स्तर पर पहुंच गय। एक दिन पहले इस शेयर की क्लोजिंग 15.07 रुपये पर हुई। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 25.84 रुपये और 52 हफ्ते का लो 12 रुपये है। बहरहाल, आइए जान लेते हैं कि आखिर इस पेनी शेयर में क्यों तेजी है।

क्या है तेजी की वजह?

बारट्रॉनिक्स इंडिया ने नेट जीरो इनिशिएटिव (रिन्यूक्रेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यह समझौता ज्ञापन बारट्रॉनिक्स के किसान नेटवर्क और नेट जीरो इनिशिएटिव के तकनीकी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर मजबूत एग्रीकल्चर और कार्बन क्रेडिट सृजन के अवसरों का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की पारस्परिक मंशा को दर्शाता है।

यह सहयोग ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ड्रोन सर्वेक्षण और सैटेलाइट रेग्युलेटरी को लागू करने के अलावा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य विश्वसनीय, उच्च-गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट जनरेट करना और किसानों को पूरक आय के लिए आय प्रदान करना भी होगा।

30 सितंबर को बैठक

इसके अतिरिक्त, 5 सितंबर को कंपनी ने वार्षिक आम बैठक की तिथि की घोषणा की और वित्त वर्ष 25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बार्टोनिक्स इंडिया की 33वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर को होगी।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से जून तिमाही में बारट्रॉनिक्स इंडिया ने ₹8.83 करोड़ का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान तिमाही के ₹13.57 करोड़ से 35 प्रतिशत कम है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹44.71 लाख रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के ₹44.71 करोड़ से 50 प्रतिशत कम है। इसका कुल परिचालन व्यय भी एक साल पहले की समान तिमाही के ₹10.53 करोड़ से घटकर 7.29 करोड़ रह गया।

Penny Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।