₹17 के शेयर को खरीदने की लूट, लगातार अपर सर्किट, 206% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा
कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं।
Penny Stock: स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर की छोटी कंपनी एवीआई पॉलिमर (AVI Polymers) के शेयर में पिछले दो कारोबारी दिन से लगातार तेजी देखी जा रही है। कंपनी का शेयर में आज सोमवार को 5 पर्सेंट तक का अपर सर्किट लगा और यह 17.97 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले रविवार को बजट वाले दिन भी इसमें अपर सर्किट लगा था। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में ₹7.02 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के ₹2.29 करोड़ के मुकाबले 206% ज्यादा है। वहीं, ऑपरेशंस से होने वाली आमदनी में तो जबरदस्त उछाल आया है।
रेवेन्यू 348% बढ़ा
Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ₹132.32 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही के ₹29.50 करोड़ से करीब 348% ज्यादा है। हालांकि, मुनाफे में बढ़त के बावजूद मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा है। ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 8.15% और PAT मार्जिन 5.31% रह गया, जिससे साफ है कि कारोबार बढ़ाने में लागत भी तेजी से बढ़ी है।
कंपनी ने किया है राइट्स इश्यू का ऐलान
एवीआई पॉलिमर ने हाल ही में ₹90 करोड़ के राइट्स इश्यू के लिए बीएसई से इन-प्रिंसिपल मंजूरी हासिल की है। कंपनी का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल मजबूत करने, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने और नए कारोबारी मौकों पर निवेश के लिए किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर चिंतन पटेल के मुताबिक, यह मंजूरी कंपनी के लिए एक अहम पड़ाव है और इससे ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी। कंपनी आने वाली बोर्ड मीटिंग में राइट्स इश्यू की कीमत, रेशियो और रिकॉर्ड डेट जैसी अहम जानकारियां साझा करेगी।
शेयरों के हाल
शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल के समय में इसमें उतार-चढ़ाव काफी रहा है। पिछले एक महीने में शेयर 14% गिरा, जबकि तीन महीनों में 30% और छह महीनों में 20% की तेजी दिखा चुका है। एक साल में यह शेयर 45% ऊपर गया है और लंबे समय में निवेश करने वालों को 270% से ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। हालांकि, कंपनी करीब दो साल तक लगभग निष्क्रिय रही थी, ऐसे में अचानक आई यह ग्रोथ कितनी टिकाऊ है।