₹17 के शेयर को खरीदने की लूट, लगातार अपर सर्किट, 206% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा

संक्षेप:

कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में ₹7.02 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के ₹2.29 करोड़ के मुकाबले 206% ज्यादा है।

Feb 02, 2026 10:41 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर की छोटी कंपनी एवीआई पॉलिमर (AVI Polymers) के शेयर में पिछले दो कारोबारी दिन से लगातार तेजी देखी जा रही है। कंपनी का शेयर में आज सोमवार को 5 पर्सेंट तक का अपर सर्किट लगा और यह 17.97 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले रविवार को बजट वाले दिन भी इसमें अपर सर्किट लगा था। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में ₹7.02 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के ₹2.29 करोड़ के मुकाबले 206% ज्यादा है। वहीं, ऑपरेशंस से होने वाली आमदनी में तो जबरदस्त उछाल आया है।

रेवेन्यू 348% बढ़ा

Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ₹132.32 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही के ₹29.50 करोड़ से करीब 348% ज्यादा है। हालांकि, मुनाफे में बढ़त के बावजूद मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा है। ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 8.15% और PAT मार्जिन 5.31% रह गया, जिससे साफ है कि कारोबार बढ़ाने में लागत भी तेजी से बढ़ी है।

कंपनी ने किया है राइट्स इश्यू का ऐलान

एवीआई पॉलिमर ने हाल ही में ₹90 करोड़ के राइट्स इश्यू के लिए बीएसई से इन-प्रिंसिपल मंजूरी हासिल की है। कंपनी का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल मजबूत करने, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने और नए कारोबारी मौकों पर निवेश के लिए किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर चिंतन पटेल के मुताबिक, यह मंजूरी कंपनी के लिए एक अहम पड़ाव है और इससे ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी। कंपनी आने वाली बोर्ड मीटिंग में राइट्स इश्यू की कीमत, रेशियो और रिकॉर्ड डेट जैसी अहम जानकारियां साझा करेगी।

शेयरों के हाल

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल के समय में इसमें उतार-चढ़ाव काफी रहा है। पिछले एक महीने में शेयर 14% गिरा, जबकि तीन महीनों में 30% और छह महीनों में 20% की तेजी दिखा चुका है। एक साल में यह शेयर 45% ऊपर गया है और लंबे समय में निवेश करने वालों को 270% से ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। हालांकि, कंपनी करीब दो साल तक लगभग निष्क्रिय रही थी, ऐसे में अचानक आई यह ग्रोथ कितनी टिकाऊ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
