एक पॉजिटिव खबर और रॉकेट बन गया 11 रुपये वाला शेयर, आपका है दांव?
पेनी स्टॉक AVI पॉलीमर्स के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी थी। शेयर में यह तेजी कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर की वजह से आई। दरअसल, AVI पॉलीमर्स ने एग्री-टेक प्लेटफॉर्म कृषिबडी को लॉन्च किया है।
AVI Polymers share price: शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच पेनी स्टॉक AVI पॉलीमर्स के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी थी। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर इंट्रा-डे ट्रेडिंग में 5% तक चढ़ा। शेयर की कीमत 4.93% बढ़कर 11.71 रुपये पर पहुंच गई। शेयर में यह तेजी कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर की वजह से आई। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर क्या है वो पॉजिटिव खबर।
क्या है पॉजिटिव खबर?
दरअसल, AVI पॉलीमर्स ने एग्री-टेक प्लेटफॉर्म कृषिबडी को लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग के कारण कंपनी के स्टॉक में सामान्य से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। बता दें कि कंपनी ने अपनी सब्सिडयरी के जरिए स्मार्ट फार्मिंग एप्लिकेशन कृषिबडी को लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी का लक्ष्य ऐसे रेवेन्यू सोर्स बनाना है जो बड़े पैमाने पर बढ़ सकें और टेक्नोलॉजी पर आधारित हों। यह प्लेटफॉर्म अब आम लोगों के लिए उपलब्ध है और किसानों को कई तरह की सेवाएं देता है। इसके जरिए प्रेडिक्टिव फाइनेंशियल मॉडलिंग, कीट और बीमारी के जोखिम का प्रबंधन और एक्सपोर्ट में मदद के अलावा कई तरह की सुविधाएं मिलती है।
क्या कहा कंपनी ने?
कंपनी ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- यह एक पूरी तरह से AI-पावर्ड स्मार्ट फार्मिंग असिस्टेंट है, जिसे भारतीय छोटे किसानों के लिए कॉर्पोरेट-स्तर के कृषि डेटा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीकी रुकावटों को दूर करने के लिए बनाया गया यह प्लेटफॉर्म, भारत के तेजी से बढ़ते $9 बिलियन के एग्रीटेक मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने की स्थिति में है। कंपनी ने आगे बताया कि इस प्लेटफ़ॉर्म का आर्किटेक्चर कमाई के कई तरीकों को सपोर्ट करता है, जिसमें एक B2B कृषि-इनपुट मार्केटप्लेस (कमीशन मॉडल), बड़े पैमाने पर FPO के लिए प्रीमियम SaaS सब्सक्रिप्शन और वेरिफाइड, कृषि डेटा को इकट्ठा करना शामिल है ताकि फाइनेंशियल संस्थानों और माइक्रोफाइनेंस देने वालों के लिए ऑप्शन क्रेडिट स्कोरिंग में मदद मिल सके।
इस ऐप की कुछ खास बातें
इस ऐप में एक बातचीत वाला इंटरफेस है, जिससे किसान अपनी स्थानीय बोलियों में आवाज, टेक्स्ट या फोटो अपलोड करके बातचीत कर सकते हैं। इसमें फसलों की सेहत पर रियल-टाइम नजर रखने के लिए शक्तिशाली सैटेलाइट इमेजिंग की सुविधा है। इसके साथ ही, एक बहुत ही स्थानीय 'प्रॉफिट कैलकुलेटर' और 'मार्केट प्राइस' आर्बिट्रेज डैशबोर्ड भी शामिल है। इससे किसान बुवाई से पहले ही अपना नेट मार्जिन जान सकते हैं।
इसके अलावा, यह स्थानीय स्तर पर कीटों के हमले की पहले से चेतावनी देता है और कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए AI-आधारित खास सुझाव देता है। इस ऐप में एक खास 'एक्सपोर्ट कैलकुलेटर' भी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें