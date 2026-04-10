3 रुपये से कम का था यह शेयर, 1 लाख रुपये के अब बना दिए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा, बोनस शेयर भी बांटा

अवंती फीड्स के शेयरों ने 15 साल में लोगों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 5 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। अवंती फीड्स के शेयर शुक्रवार को 15% से अधिक चढ़कर 1481.65 रुपये पर पहुंच गए हैं।

एक समय पेनी स्टॉक रहे अवंती फीड्स ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। अवंती फीड्स के शेयरों ने 15 साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 5 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। अवंती फीड्स के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1481.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। अवंती फीड्स ने अपने शेयरधारकों को एक बार बोनस शेयर का तोहफा भी दिया है। साथ ही, 2 बार अपने शेयरों का बंटवारा भी किया है। अवंती फीड्स, झींगों के खाने और प्रोसेस्ड झींगों का निर्यात करती है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा

अवंती फीड्स (Avanti Feeds) के शेयर 8 अप्रैल 2011 को 2.60 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने उस समय 1 लाख रुपये से कंपनी के शेयर खरीदे होते तो उसे अवंती फीड्स के 38,460 शेयर मिलते। अवंती फीड्स के शेयर 10 अप्रैल 2026 को 1481.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से अवंती फीड्स के 38,460 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 5.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस मल्टीबैगर कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दिया है, लेकिन हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड्स को शामिल नहीं किया है।

हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

मल्टीबैगर कंपनी अवंती फीड्स (Avanti Feeds) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी बांट चुकी है। कंपनी ने जून 2018 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। अवंती फीड्स ने 2 बार अपने शेयरों को बांटा है। कंपनी ने नवंबर 2015 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। इसके बाद, अवंती फीड्स ने जून 2018 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा।