₹2 के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगातार 43 दिन से लग रहा अपर सर्किट

Avance Technologies Share: शेयर बाजार में एक पेनी स्टॉक ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। ₹5 से कम कीमत वाला यह स्टॉक, एवांस टेक्नोलॉजीज जुलाई से लगातार तेजी पर है। पिछले तीन महीनों से भी कम समय में इस स्टॉक में 150% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। यही नहीं, पिछले कई दिनों से यह शेयर लगातार अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर में आज मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को भी 2% का अपर सर्किट लगा और यह 2.17 रुपये पर आ गया।

क्या है डिटेल कंपनी के शेयर ने 9 जुलाई 2025 से अब तक लगातार 43 ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की है। इस दौरान स्टॉक 152% उछल चुका है। मासिक आधार पर देखें तो अप्रैल से ही शेयर लगातार हरे निशान में है और अप्रैल से अब तक इसने 268% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। आज (9 सितंबर 2025) स्टॉक ने अपना 52-वीक हाई ₹2.17 छुआ। वहीं, 1 अप्रैल 2025 को यह ₹0.52 के 52-वीक लो पर था।

शेयर स्प्लिट्स का हिस्ट्री कंपनी के शेयर अब तक तीन बार स्प्लिट हो चुके हैं। ये इस प्रकार हैं-

- 3 अगस्त 2009 को 1:10 अनुपात में (₹10 से ₹1)

- 31 मार्च 2023 को 1:2 अनुपात में (₹10 से ₹5)

- 10 नवंबर 2023 को 1:5 अनुपात में (₹5 से ₹1)