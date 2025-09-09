Penny Stock Avance Technologies Share surges 43 days continue upper circuit price 2 rupeees ₹2 के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगातार 43 दिन से लग रहा अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Avance Technologies Share surges 43 days continue upper circuit price 2 rupeees

₹2 के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगातार 43 दिन से लग रहा अपर सर्किट

कंपनी के शेयर ने 9 जुलाई 2025 से अब तक लगातार 43 ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की है। इस दौरान स्टॉक 152% उछल चुका है। मासिक आधार पर देखें तो अप्रैल से ही शेयर लगातार हरे निशान में है और अप्रैल से अब तक इसने 268% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:54 PM
share Share
Follow Us on
₹2 के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगातार 43 दिन से लग रहा अपर सर्किट

Avance Technologies Share: शेयर बाजार में एक पेनी स्टॉक ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। ₹5 से कम कीमत वाला यह स्टॉक, एवांस टेक्नोलॉजीज जुलाई से लगातार तेजी पर है। पिछले तीन महीनों से भी कम समय में इस स्टॉक में 150% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। यही नहीं, पिछले कई दिनों से यह शेयर लगातार अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर में आज मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को भी 2% का अपर सर्किट लगा और यह 2.17 रुपये पर आ गया।

क्या है डिटेल

कंपनी के शेयर ने 9 जुलाई 2025 से अब तक लगातार 43 ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की है। इस दौरान स्टॉक 152% उछल चुका है। मासिक आधार पर देखें तो अप्रैल से ही शेयर लगातार हरे निशान में है और अप्रैल से अब तक इसने 268% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। आज (9 सितंबर 2025) स्टॉक ने अपना 52-वीक हाई ₹2.17 छुआ। वहीं, 1 अप्रैल 2025 को यह ₹0.52 के 52-वीक लो पर था।

शेयर स्प्लिट्स का हिस्ट्री

कंपनी के शेयर अब तक तीन बार स्प्लिट हो चुके हैं। ये इस प्रकार हैं-

- 3 अगस्त 2009 को 1:10 अनुपात में (₹10 से ₹1)

- 31 मार्च 2023 को 1:2 अनुपात में (₹10 से ₹5)

- 10 नवंबर 2023 को 1:5 अनुपात में (₹5 से ₹1)

कंपनी का कारोबार

एवांस टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी है। अपनी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह कंपनी ऐसे नेटवर्क सिस्टम बनाने और मैनेज करने पर फोकस करती है जो क्लाइंट्स को कनेक्टेड रहने, परफॉर्मेंस सुधारने और डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।