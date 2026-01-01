Hindustan Hindi News
Penny Stock Avance Technologies share jumps 5 percent after acquired AI Company
पेनी स्टॉक ने हैदराबाद की AI कंपनी को खरीदा, 5% चढ़ा शेयर, 1 महीने में पैसा दोगुना

पेनी स्टॉक ने हैदराबाद की AI कंपनी को खरीदा, 5% चढ़ा शेयर, 1 महीने में पैसा दोगुना

संक्षेप:

Penny Stock: पेनी स्टॉक Avance Technologies के शेयरों की कीमतों में आज अपर सर्किट लगा है। इसके पीछे की वजह Avance Technologies की तरफ से एआई कंपनी पुष्पक एआई का अधिग्रहण करना है। यह हैदरबाद की कंपनी है।

Jan 01, 2026 03:16 pm IST
Penny Stock: पेनी स्टॉक Avance Technologies के शेयरों की कीमतों में आज अपर सर्किट लगा है। इसके पीछे की वजह Avance Technologies की तरफ से एआई कंपनी पुष्पक एआई का अधिग्रहण करना है। यह हैदरबाद की कंपनी है। जिसका Avance Technologies ने 100 प्रतिशत अधिग्रहण किया है। बता दें, दुनिया भर में एआई का बाजार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2032 तक यह 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

5% उछला शेयर

Avance Technologies के शेयर 1.90 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी का शेयर 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 2 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। इस पेनी स्टॉक का 52 वीक हाई 3.15 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 0.52 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 396 करोड़ रुपये का है।

मल्टीबैगर है पेनी स्टॉक

महज एक महीने में ही कंपनी के शेयरों की कीमतों में 110 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने से होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 127 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.80 प्रतिशत की तेजी आई है।

2 साल में Avance Technologies के शेयरों का भाव 140 प्रतिशत और 3 साल में 4900 प्रतिशत बढ़ा है।

तीन बार हो चुका है शेयरों का बंटवारा

कंपनी के शेयरों का बंटवारा अबतक तीन बार हो चुका है। पहली बार कंपनी के शेयरों को 2009 में 10 हिस्सों में बांटा गया था। दूसरी बार Avance Technologies ने 2023 में शेयरों का बंटवारा किया था। इस बार कंपनी ने दो हिस्सों में शेयरों को बांटा था। नवंबर 2023 में एक बार फिर से कंपनी के शेयरों का बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 5 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। बता दें, 2009 में ही कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस दिए थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

