21 पैसे के शेयर को खरीदने की लूट, ₹4 पर आया भाव, आज 20% चढ़ा दाम

संक्षेप: महीनेभर में यह शेयर 50 पर्सेंट तक चढ़ गया। पांच साल में कंपनी के शेयर 2,000% से अधिक चढ़ गए। इस दौरान इसकी कीमत 21 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई।

Penny stock: स्मॉल-कैप स्टॉक अश्निशा इंडस्ट्रीज के शेयर (Ashnisha Industries) आज सोमवार को 19.9% चढ़कर 4.75 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर में लगातार छठे सेशन में तेजी देखी गई। पिछले पांच दिन में यह शेयर 45 पर्सेंट तक चढ़ गया है। महीनेभर में यह शेयर 50 पर्सेंट तक चढ़ गया। पांच साल में कंपनी के शेयर 2,000% से अधिक चढ़ गए। इस दौरान इसकी कीमत 21 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई।

क्या है डिटेल बता दें कि शेयर में अक्टूबर की शुरुआत में ही तेजी शुरू हो गई थी और व्यापक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद यह उच्च स्तर पर बना रहा और ₹2.82 प्रति शेयर से 63% की भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि, इस तेजी के पीछे कोई बुनियादी कारण नहीं है, लेकिन लंबे समय तक खराब प्रदर्शन के बाद, शेयर आखिरकार इस रुझान को तोड़ने में कामयाब रहा है और अक्टूबर के अंत में 12% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो जनवरी 2023 के बाद से इसकी सबसे बड़ी मासिक बढ़त है। नवंबर में अब तक इसमें 46% की और बढ़ोतरी हुई है और अगर महीने के अंत तक यह इसी गति को बनाए रखता है, तो यह दिसंबर 2022 के बाद से इसकी सबसे बड़ी उछाल होगी। बता दें कि इस लगातार तेजी ने शेयर के साल-दर-साल रिटर्न को भी 13.52% पर सकारात्मक बना दिया है। 2024 में शेयर 68% की भारी गिरावट के साथ और 2023 में 24% की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

14 नवंबर को आएगा सितंबर तिमाही के नतीजे बता दें कि कंपनी के शेयरों में तेजी का सिलसिला सितंबर तिमाही के आंकड़ों पर निर्भर करेगा, जो शुक्रवार, 14 नवंबर को जारी होने वाले हैं। पहली तिमाही में कंपनी ने ₹0.12 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज ₹0.05 करोड़ की तुलना में मजबूत सुधार है, जिसमें अन्य आय में वृद्धि का बड़ा योगदान है। परिचालन से प्राप्त राजस्व ₹0.35 करोड़ रहा, जबकि सितंबर 2024 तिमाही में यह ₹0.42 करोड़ था। परिचालन स्तर पर, कंपनी ने ₹0.25 करोड़ का EBITDA घाटा दर्ज किया।