राइट्स इश्यू के जरिए नए शेयर खरीदने का मौका दे रही यह कंपनी, ₹3 के स्तर पर भाव

अशनीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने राइट्स इश्यू के माध्यम से 49.24 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। मंगलवार को बीएसई पर इसके शेयर 3.02 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव 2.98 रुपये से 1.34 प्रतिशत ऊपर है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:07 PM
Ashnisha industries share: बाजार में बिकवाली के बीच मंगलवार को कुछ पेनी शेयर डिमांड में थे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन अशनीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में भी तेजी देखी गई। यह तेजी कंपनी के एक कॉरपोरेट एक्शन की वजह से आई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या है कॉरपोरेट एक्शन

अशनीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने राइट्स इश्यू के माध्यम से 49.24 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। इस कदम को कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए अहम माना जा रहा है। राइट्स इश्यू की घोषणा के अनुसार, मौजूदा शेयरधारकों को 13:8 अनुपात में नए शेयर खरीदने का अवसर मिलेगा, यानी 8 शेयरों पर 13 नए शेयर लेने का अधिकार। यह प्रस्ताव कंपनी को विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने, कर्ज का बोझ घटाने और शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने का अवसर देगा। इस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। सब्सक्रिप्शन अवधि 14 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक रहेगी, जिसके दौरान निवेशक नए शेयर खरीद सकते हैं या अपने अधिकारों को ओपन मार्केट में बेच सकते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

मंगलवार को बीएसई पर इसके शेयर 3.02 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव 2.98 रुपये से 1.34 प्रतिशत ऊपर है। सितंबर 2024 में इस शेयर की कीमत 5.29 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। एक सितंबर 2025 को यह शेयर 2.81 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कंपनी के बारे में

अहमदाबाद स्थित अशनीशा इंडस्ट्रीज की शुरुआत 2009 में हुई थी। कंपनी पहले अशनीशा अलॉयज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, लेकिन मार्च 2017 में नाम बदलकर वर्तमान रूप अपनाया। कंपनी के कारोबार में चार प्रमुख सेग्मेंट-स्टील, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक/आईटी उत्पादों का व्यापार, अन्य वस्तुओं का कारोबार और निवेश गतिविधियां हैं।

