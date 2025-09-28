70 पैसे का यह शेयर अब 300 रुपये के पार, 7 साल में 46000% की तूफानी तेजी

डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 7 साल में 46000% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 70 पैसे से बढ़कर 300 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है।

एक समय पेनी स्टॉक रहा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अब मल्टीबैगर बन गया है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 7 साल में 46000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 70 पैसे से बढ़कर 300 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 88.10 रुपये है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

7 साल में 46000% से अधिक की तेजी

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर 27 सितंबर 2018 को 70 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को 324.45 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 7 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 46,250 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 2721 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 11.50 रुपये से बढ़कर 320 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

एक साल में 215% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले एक साल में 215 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2024 को 103.05 रुपये पर थे। डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को 324.45 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 169 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर करीब 165 पर्सेंट चढ़े हैं। एक महीने में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 34 पर्सेंट की तेजी आई है।