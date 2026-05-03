1 शेयर पर 6 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, कीमत 50 रुपये से कम
Penny Stocks: Alka India Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी 1 शेयर पर 6 शेयर बोनस दे रही है। इसके लिए तय रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते है।
Penny Stocks: पेनी स्टॉक Alka India Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी पहली बार बोनस शेयर दे रही है। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। इसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। आइए विस्तार से जानते हैं।
मिलेंगे 1 पर 6 शेयर बोनस (Alka India Ltd bonus share record date)
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी 8 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें हर शेयर पर 6 शेयर का फायदा होगा। बता दें, कंपनी के शेयरों का भी बंटवारा अबतक नहीं हुआ है।
शेयर बाजारों में कंपनी पिछले महीने की 27 तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.04 रुपये का डिविडेंड दिया था।
3 महीने में किया पैसा दोगुना (Alka India Ltd Share performance)
गुरुवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद पेनी स्टॉक 21.91 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। 1 महीने में Alka India Ltd के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 176 प्रतिशत का लाभ हुआ है। बता दें, Alka India Ltd का 52 वीक लो लेवल 7.20 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10.96 करोड़ रुपये का है।
कंपनी की सितंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार प्रमोटर्स के पास 95 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, पब्लिक के पास 5 प्रतिशत हिस्सा था।
कंपनी की तिमाही नतीजे कैसे रहे? (Alka India Ltd results 2026)
जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान Alka India Ltd का नेट प्रॉफिट 0.82 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 0.38 लाख रुपये का घाटा हुआ था।
इस कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी। कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। इसका कॉरपोरेट ऑफिस अहमदाबाद में है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।