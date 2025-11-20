Hindustan Hindi News
करीब 9% चढ़ गया 8 रुपये वाला शेयर, 26 नवंबर को बोनस शेयर पर ऐलान करेगी कंपनी

Pro Fin Capital Services share: प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 26 नवंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बैठक में बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा हिस्सेदारी बिक्री को लेकर भी मंथन होगा।

Thu, 20 Nov 2025 09:53 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Pro Fin Capital Services share: शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच गुरुवार को कुछ पेनी शेयर भी रॉकेट की तरह बढ़े। ऐसा ही एक पेनी शेयर प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज है। इस शेयर की कीमत 8% से ज्यादा उछल गई। शेयर की कीमत गुरुवार के शेयर बाजार सत्र के बाद 8.74% बढ़कर ₹8.71 पर बंद हुई जबकि एक दिन पहले शेयर ₹8.01 पर था। आइए जानते हैं कि शेयर में तेजी की असल वजह क्या है।

क्या है अपडेट?

प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 26 नवंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बैठक में बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा हिस्सेदारी बिक्री को लेकर भी मंथन होगा। हाल ही में कंपनी ने कहा कि उसे हांगकांग स्थित एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड से 22 करोड़ रुपये में 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है। प्रो फिन कैपिटल कहा कि 13 नवंबर को प्राप्त इस आशय पत्र में 22 करोड़ रुपये की प्रस्तावित कीमत पर 25 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव है। प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक अभय गुप्ता ने बताया था कि कंपनी ट्रेडिंग, क्रेडिट और सलाहकार सेवाओं के विस्तार और निरंतर दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है।

शेयर का परफॉर्मेंस

प्रो फिन कैपिटल के शेयरों ने पिछले पांच वर्षों में शेयर बाजार के निवेशकों को उनके निवेश पर 1219% से ज्यादा और पिछले एक महीने की अवधि में 180% से ज्यादा रिटर्न दिया है। साल-दर-दिन (YTD) आधार पर कंपनी के शेयर 2025 में 71% से ज्यादा बढ़े हैं लेकिन पिछले एक महीने की अवधि में 15% से ज्यादा गिरे हैं।

बीएसई वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के शेयरों ने 9 अक्टूबर 2025 को ₹13.14 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 21 नवंबर 2024 को ₹3.11 के अपने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर को छुआ। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 13.37 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया। इस अवधि में कुल आय एक साल पहले की समान तिमाही के 6.97 करोड़ रुपये से बढ़कर 44.62 करोड़ रुपये हो गई।

