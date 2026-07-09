10 रुपये का शेयर बना रॉकेट, कर्ज-मुक्त होगी कंपनी, बैंकों का पूरा लोन चुकाने की तैयारी

पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर लगातार दूसरे दिन रॉकेट सा उड़ रहा है। ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। पीसी ज्वैलर का इसी तिमाही में कर्ज-मुक्त दर्जा हासिल करने का लक्ष्य है। बैंकों का लोन चुकाने से जुड़े एक नए अपडेट के बाद पीसी ज्वैलर के शेयरों ने रफ्तार पकड़ी है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी बांट चुकी है।

पीसी ज्वैलर ने 2 बैंकों का पूरा बकाया निपटाया

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर (PC Jeweller) ने बताया है कि मौजूदा तिमाही में ही कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल करने के अपने लक्ष्य के तहत कंपनी ने 2 बैंकों का पूरा कर्ज चुका दिया है। इससे पहले, पीसी ज्वैलर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 24 पर्सेंट कर्ज और घटा लिया है। इसी के साथ ज्वैलरी कंपनी ने अब तक 90 पर्सेंट से अधिक उधारी चुका दी है। ज्वैलरी कंपनी ने बताया कि बकाया कर्ज को मौजूदा तिमाही में ही कंपनी चुका देगी और पूरी तरह से कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लेगी, इससे आने वाले समय में कंपनी की वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

640% से अधिक उछल गए हैं पीसी ज्वैलर के शेयर

पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) के शेयरों में पिछले 6 साल में 640 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2020 को 1.47 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 जुलाई 2026 को 10.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 307 पर्सेंट का उछाल आया है। चार साल में कंपनी के शेयर 250 पर्सेंट उछल गए हैं। पीसी ज्वैलर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 19.43 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 7.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 9,323 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।