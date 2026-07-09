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10 रुपये का शेयर बना रॉकेट, कर्ज-मुक्त होगी कंपनी, बैंकों का पूरा लोन चुकाने की तैयारी

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर गुरुवार को 13% से अधिक उछलकर 10.91 रुपये पर पहुंच गया है
  • कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की मौजूदा तिमाही में ही कर्ज-मुक्त दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है
  • कंपनी ने अपना 90% से ज्यादा लोन चुका दिया है
10 रुपये का शेयर बना रॉकेट, कर्ज-मुक्त होगी कंपनी, बैंकों का पूरा लोन चुकाने की तैयारी

पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर लगातार दूसरे दिन रॉकेट सा उड़ रहा है। ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। पीसी ज्वैलर का इसी तिमाही में कर्ज-मुक्त दर्जा हासिल करने का लक्ष्य है। बैंकों का लोन चुकाने से जुड़े एक नए अपडेट के बाद पीसी ज्वैलर के शेयरों ने रफ्तार पकड़ी है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी बांट चुकी है।

पीसी ज्वैलर ने 2 बैंकों का पूरा बकाया निपटाया
ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर (PC Jeweller) ने बताया है कि मौजूदा तिमाही में ही कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल करने के अपने लक्ष्य के तहत कंपनी ने 2 बैंकों का पूरा कर्ज चुका दिया है। इससे पहले, पीसी ज्वैलर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 24 पर्सेंट कर्ज और घटा लिया है। इसी के साथ ज्वैलरी कंपनी ने अब तक 90 पर्सेंट से अधिक उधारी चुका दी है। ज्वैलरी कंपनी ने बताया कि बकाया कर्ज को मौजूदा तिमाही में ही कंपनी चुका देगी और पूरी तरह से कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लेगी, इससे आने वाले समय में कंपनी की वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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640% से अधिक उछल गए हैं पीसी ज्वैलर के शेयर
पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) के शेयरों में पिछले 6 साल में 640 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2020 को 1.47 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 जुलाई 2026 को 10.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 307 पर्सेंट का उछाल आया है। चार साल में कंपनी के शेयर 250 पर्सेंट उछल गए हैं। पीसी ज्वैलर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 19.43 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 7.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 9,323 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

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बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
पीसी ज्वैलर लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2017 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। ज्वैलरी कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट में बताया है कि उसका कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 21 पर्सेंट बढ़ा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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