इस पेनी शेयर में मची हलचल, 2 रुपये से भी कम कीमत, आपका है दांव?
Excel Realty N Infra share: तिमाही नतीजे के एक दिन बाद एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा लिमिटेड के शेयर फिर से बिकवाली मोड में आ गए। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को यह शेयर 1.26% टूटकर 1.57 रुपये पर आ गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1.62 रुपये से 1.52 रुपये के बीच रहा। ट्रेडिंग रेंज से स्पष्ट है कि निवेशकों की मुनाफावसूली की वजह से शेयर में गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को शेयर 1.59 रुपये के स्तर पर था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1.86 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मई 2025 में शेयर 0.65 पैसे का था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
बीते 11 नवंबर को एक्सेल रियल्टी ने सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी की बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹4.09 करोड़ और जून 2025 तिमाही में ₹5.79 करोड़ के मुकाबले घटकर ₹1.51 करोड़ रह गई। कंपनी का परिचालन घाटा एक साल पहले के ₹0.34 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर ₹0.67 करोड़ हो गया। हालांकि, पिछली तिमाही के ₹1.24 करोड़ के घाटे की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। हालांकि, अन्य आय बढ़कर 1.80 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1.30 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 1.37 करोड़ रुपये थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2024 में ₹1.10 करोड़ से बढ़कर ₹1.09 करोड़ हो गया और जून 2025 तिमाही में ₹0.02 करोड़ पर पहुंच गया।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 19.12 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हिस्सेदारी 80.88 फीसदी की है।
बुधवार को बाजार का हाल
तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 595.19 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,466.51 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 780.69 अंक चढ़कर 84,652.01 अंक के उच्चस्तर पर पहुंच गया था। एनएसई निफ्टी 180.85 अंक यानी 0.70 प्रतिशत चढ़कर 25,875.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 239.6 अंक तक चढ़ गया था।