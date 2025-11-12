Hindustan Hindi News
इस पेनी शेयर में मची हलचल, 2 रुपये से भी कम कीमत, आपका है दांव?

Wed, 12 Nov 2025 10:00 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Excel Realty N Infra share: तिमाही नतीजे के एक दिन बाद एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा लिमिटेड के शेयर फिर से बिकवाली मोड में आ गए। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को यह शेयर 1.26% टूटकर 1.57 रुपये पर आ गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1.62 रुपये से 1.52 रुपये के बीच रहा। ट्रेडिंग रेंज से स्पष्ट है कि निवेशकों की मुनाफावसूली की वजह से शेयर में गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को शेयर 1.59 रुपये के स्तर पर था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1.86 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मई 2025 में शेयर 0.65 पैसे का था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

बीते 11 नवंबर को एक्सेल रियल्टी ने सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी की बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹4.09 करोड़ और जून 2025 तिमाही में ₹5.79 करोड़ के मुकाबले घटकर ₹1.51 करोड़ रह गई। कंपनी का परिचालन घाटा एक साल पहले के ₹0.34 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर ₹0.67 करोड़ हो गया। हालांकि, पिछली तिमाही के ₹1.24 करोड़ के घाटे की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। हालांकि, अन्य आय बढ़कर 1.80 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1.30 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 1.37 करोड़ रुपये थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2024 में ₹1.10 करोड़ से बढ़कर ₹1.09 करोड़ हो गया और जून 2025 तिमाही में ₹0.02 करोड़ पर पहुंच गया।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 19.12 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हिस्सेदारी 80.88 फीसदी की है।

बुधवार को बाजार का हाल

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 595.19 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,466.51 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 780.69 अंक चढ़कर 84,652.01 अंक के उच्चस्तर पर पहुंच गया था। एनएसई निफ्टी 180.85 अंक यानी 0.70 प्रतिशत चढ़कर 25,875.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 239.6 अंक तक चढ़ गया था।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
