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सितंबर तक कर्ज फ्री हो जाएगी यह कंपनी, ₹10 से कम का है शेयर, मुनाफा भी बढ़ा

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच इस कंपनी का मुनाफा 37 प्रतिशत बढ़कर 221.88 करोड़ रुपये हो गया
  • पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने कहा है कि वह चालू तिमाही यानी सितंबर तक कर्ज-मुक्त हो जाएगी
सितंबर तक कर्ज फ्री हो जाएगी यह कंपनी, ₹10 से कम का है शेयर, मुनाफा भी बढ़ा
पीसी ज्वेलर के शेयर पर निवेशकों की रहेगी नजर

पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच इस कंपनी का मुनाफा 37 प्रतिशत बढ़कर 221.88 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 161.93 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा है कि आमदनी बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 879.27 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 807.88 करोड़ रुपये थी।

तिमाही में कर्ज मुक्त हो जाएगी कंपनी

इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह चालू तिमाही यानी सितंबर तक कर्ज-मुक्त हो जाएगी। पीसी ज्वेलर ने कहा कि कंपनी ने कर्ज कम करने की अपनी यात्रा में काफी प्रगति की है। इसने अब तक गठजोड़ में शामिल 14 बैंकों में से सात का कर्ज पूरी तरह चुका दिया है।

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इसके अलावा, नियामकीय सूचना में कहा गया है कि कंपनी ने बाकी सात बैंकों के बकाया कर्ज का भी 96 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चुका दिया है। कंपनी ने जून 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान पूरी तरह से परिवर्तीय वॉरंट के प्रेफेंशियल इश्यू के जरिये 2,702.11 करोड़ रुपये जुटाए।

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शेयर का परफॉर्मेंस

पीसी ज्वेलर लिमिटेड के शेयर की बात करें तो तेजी के साथ 9.82 रुपये पर रहा। यह शेयर 15.38 रुपये तक जा चुका है, जो इसके 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 7.45 रुपये है। अब मंगलवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

शेयर पर एक्सपर्ट का क्या कहना है?

बीते दिनों ग्लोब कैपिटल मार्केट में रिसर्च के AVP, विपिन कुमार ने बताया था कि एक साल से भी कम समय में ₹19.50 से ₹7.50 तक की भारी गिरावट के बाद PC ज्वेलर के शेयर में ठहराव के संकेत दिख रहे हैं। कुमार ने तब अनुमान लगाया था कि आगे चलकर शेयर ₹11.40 के ऊपर निर्णायक रूप से बंद होने पर निकट भविष्य में ₹15 से ₹16 के स्तर तक जा सकता है। इसके अलावा, AT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल ने कहा था कि शॉर्टटर्म अपट्रेंड के बावजूद स्टॉक इस स्तर को पार नहीं कर पाया है। ठुकराल ने सलाह दी थी कि निवेशकों को स्टॉक को गिरावट पर या ₹9 से नीचे स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है।

बता दें कि पीसी ज्वेलर देश की प्रमुख आभूषण विक्रेता कंपनियों में से एक है। इसके 12 राज्यों में लगभग 50 स्टोर हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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