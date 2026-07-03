90% से ज्यादा निपटा दी उधारी, अब कर्ज-मुक्त होने की तैयारी, 10 रुपये के पार पेनी स्टॉक

पेनी स्टॉक पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयरों में इन दिनों तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10.49 रुपये पर पहुंच गए हैं। ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में गुरुवार को भी 12 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। कंपनी ने गुरुवार शाम बाजार बंद होने के बाद बिजनेस अपडेट जारी किया है। पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वह मौजूदा तिमाही में कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लेगी। यानी, कंपनी अपनी पूरी उधारी चुकाकर पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी।

90% से ज्यादा चुका दी उधारी

पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी कर्ज-मुक्त होने के लक्ष्य की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रही है और यह मौजूदा तिमाही में ही कर्ज-मुक्त (डेट-फ्री) होने के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। ज्वैलरी कंपनी ने बैंकों के बकाए का 90 पर्सेंट से ज्यादा चुका दिया है। पीसी ज्वैलर ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 24 पर्सेंट कर्ज और चुकाया है। पीसी ज्वैलर ने बताया है कि हाल में चुकाए गए कर्ज के साथ ही कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ किए गए सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद से अब तक 90 पर्सेंट से अधिक बकाया लोन निपटा दिया है। ज्वैलरी कंपनी ने बताया है कि वह चालू तिमाही में ही अपना बचा हुआ लोन चुका देगी और कर्ज-मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लेगी। कर्ज निपटने के बाद आने वाले समय में कंपनी की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा।

पहली तिमाही में 21% रही है कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसके कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में सालाना आधार पर 21 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। यह कंपनी की मौजूदा टर्नअराउंड स्टोरी में अहम प्रगति को दर्शाता है। पीसी ज्वैलर को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 150 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 58 पर्सेंट बढ़ा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 95 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 33 पर्सेंट बढ़कर 927 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 699 करोड़ रुपये था। अगर पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 49 पर्सेंट बढ़कर 3,353 करोड़ रुपये रहा।