कर्ज फ्री हो गई ₹10 के शेयर वाली कंपनी, अब फंड जुटाने का है बड़ा प्लान
मुख्य बातें
- 10 रुपये के स्तर के शेयर वाली यह कंपनी अब कर्ज मुक्त हो गई है
- हालांकि, गुरुवार को प्रॉफिट बुकिंग के कारण यह शेयर 3 पर्सेंट से ज्यादा गिर गया
PC Jeweller share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जो कर्ज फ्री हो चुके हैं। इनमें से एक स्टॉक PC ज्वेलर्स का भी है। 10 रुपये के स्तर के शेयर वाली यह कंपनी अब कर्ज मुक्त हो गई है। हालांकि, गुरुवार को प्रॉफिट बुकिंग के कारण यह शेयर 3 पर्सेंट से ज्यादा गिर गया। बता दें कि बुधवार को ही कंपनी ने कर्ज-मुक्त होने की घोषणा की थी और शेयरों में 7% से अधिक की बढ़त देखी गई थी। इसके बाद अब गुरुवार को शेयर 10.27 रुपये के स्तर पर रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 18 रुपये और 7.45 रुपये रहा।
समय से पहले कर्ज चुकता
15 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसने एक और बैंक के साथ 30 सितंबर 2024 के सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के तहत अपना सारा बकाया कर्ज सफलतापूर्वक चुका दिया है। कर्ज चुकाने की इस कामयाबी के साथ, कंपनी ने अब कंसोर्टियम के 14 बैंकों में से 4 बैंकों का सारा बकाया कर्ज चुका दिया है। ज्वैलरी कंपनी ने कहा, "कंपनी यह भी बताना चाहती है कि इन 4 बैंकों का बकाया कर्ज, तय तारीख से काफी पहले ही चुका दिया गया है और खत्म कर दिया गया है।"
फंड जुटाने के लिए बैठक
बता दें कि PC ज्वेलर्स का बोर्ड 'क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट' (QIP) के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बैठक कर रहा है। यह कदम कंपनी की बिजनेस ग्रोथ को तेज करने और भविष्य के मौकों का फायदा उठाने की रणनीति का हिस्सा है।
BSE डेटा के अनुसार, PC ज्वेलर्स के शेयरों ने पिछले तीन सालों में 204% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और पिछले पांच सालों में इनमें 275% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें 40% की गिरावट आई है। इस साल 30 मार्च को यह ₹7.45 के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर और पिछले साल 17 जुलाई को ₹18 के 52-हफ्ते के ऊंचे स्तर पर पहुंचा था।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ग्लोब कैपिटल मार्केट में AVP-रिसर्च, विपिन कुमार ने बताया कि एक साल से भी कम समय में ₹19.50 से गिरकर ₹7.50 पर आने के बाद PC ज्वेलर्स में अब खरीदारी के संकेत दिख रहे हैं। अभी यह स्टॉक ₹7.50 से ₹11.40 की सात महीने लंबी कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलने (ब्रेकआउट) की कगार पर ट्रेड कर रहा है। विपिन कुमार ने कहा कि आगे चलकर, अगर यह ₹11.40 के ऊपर मजबूती से बंद होता है तो यह जल्द ही ₹15 से ₹16 के स्तर तक जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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