कर्ज-मुक्त कंपनी पर इस दिग्गज का बड़ा दांव, 5 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर
मुख्य बातें
- ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
- पीसी ज्वैलर के शेयर सोमवार को BSE में 11% से ज्यादा चढ़कर 18.16 रुपये पर जा पहुंचे हैं
- क्यूपिड लिमिटेड के बॉस आदित्य कुमार हलवासिया ने पीसी ज्वैलर पर बड़ा दांव लगाया है
- हलवासिया ने पीसी ज्वैलर के 5.10 करोड़ शेयर खरीदे हैं
ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पीसी ज्वैलर के शेयर सोमवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 18.16 रुपये पर पहुंच गए हैं। आदित्य कुमार हलवासिया ने पीसी ज्वैलर पर बड़ा दांव लगाया है। हलवासिया ने पीसी ज्वैलर के 5.10 करोड़ शेयर खरीदे हैं। उन्होंने ये शेयर 15 अक्टूबर 2026 को 14.43 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 73.59 करोड़ रुपये रही है। आदित्य कुमार हलवासिया, लिस्टेड कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्यूपिड लिमिटेड हेल्थकेयर और कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स सेगमेंट में काम करती है। पीसी ज्वैलर हाल में ही कर्ज-मुक्त हुई है और इसे कर्ज-मुक्त दर्जा मिला है।
इन कंपनियों में भी हलवासिया का इनवेस्टमेंट
क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited) के बॉस आदित्य कुमार हलवासिया का फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, बैंकिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में इनवेस्टमेंट है। हलवासिया का टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बाजार स्टाइल रिटेल, कर्नाटक बैंक, साउथ इंडियन बैंक और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में इनवेस्टमेंट है।
5 महीने में 120% से अधिक उछल गए हैं पीसी ज्वैलर के शेयर
पिछले कुछ महीनों में पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ज्वैलरी कंपनी के शेयर पिछले 5 महीने में 120 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 19 मई 2026 को 8.09 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 अक्टूबर 2026 को 18.16 रुपये जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 25 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं, एक महीने में पीसी ज्वैलर 41 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। 6 महीनों में कंपनी के शेयरों में 85 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।
कर्ज-मुक्त होने का मिला है दर्जा
पीसी ज्वैलर लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान कर्ज-मुक्त दर्जा (डेट फ्री स्टेटस) मिला है। कंपनी ने सभी बैंकों का बकाया लोन चुका दिया है। कंपनी ने सभी रिपेमेंट्स तय तारीख से पहले किए हैं। कंपनी पर अब बैंकों का कोई बकाया नहीं है, जिससे आने वाले समय में इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी। साथ ही, कंपनी के मुनाफे और बैलेंस शीट पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में पीसी ज्वैलर का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 28 पर्सेंट बढ़ा है।
10 टुकड़ों में शेयर बांट चुकी है कंपनी
पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। पीसी ज्वैलर लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।