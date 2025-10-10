PC Jeweller share below 15 rs edges higher after CAPEX update target price here इस कंपनी को मिली बड़ी खुशखबरी, एक्सपर्ट बोले- ₹16 तक जाएगा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
इस कंपनी को मिली बड़ी खुशखबरी, एक्सपर्ट बोले- ₹16 तक जाएगा शेयर

ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर के शेयर में शुक्रवार को 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में त्योहारी मांग आने से उसका राजस्व सालाना आधार पर करीब 63 प्रतिशत बढ़ गया। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:53 PM
PC Jeweller share price: ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर (PC Jeweller) के शेयर में शुक्रवार को 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। ट्रेडिंग के दौरान कंपनी के शेयर बीएसई पर ₹13.39 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गए। शेयरों में तेजी की वजह कंपनी को मिली एक बड़ी खुशखबरी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है खुशखबरी

दरअसल, डेब्ट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT), कोलकाता ने 7 अक्टूबर 2025 को पीसी ज्वेलर और इसके कंसोर्टियम लेंडर्स की जॉइंट एप्लिकेशन को मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी करते हुए दिल्ली स्थित DRAT की कस्टडी में रखी गई कंपनी की चाबियां और इन्वेंट्री को वापस कंपनी को सौंपने का निर्देश दिया। पीसी ज्वेलर ने बताया कि दिल्ली के करोल बाग और नोएडा स्थित शोरूम्स से चाबियां और इन्वेंट्री 9 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक वापस ले ली गई हैं। अब सभी शोरूम और परिसरों की संपत्तियां फिर से कंपनी के कब्जे में हैं।

कैसे रहे सितंबर तिमाही के नतीजे?

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में त्योहारी मांग आने से उसका राजस्व सालाना आधार पर करीब 63 प्रतिशत बढ़ गया। पीसी ज्वेलर ने इस अवधि में अपना बैंक ऋण भी लगभग 23 प्रतिशत घटा दिया। इससे पहले जून तिमाही में ऋण में नौ प्रतिशत और 2024-25 में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी। जानकारी के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक ऋण-मुक्त होना है। मार्च, 2025 में कंपनी का शुद्ध ऋण 1,780 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 577.70 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 2,371.87 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी। कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में एक नया फ्रैंचाइजी-ओन्ड शोरूम भी खोला है, जिससे उसकी रिटेल उपस्थिति और मजबूत हुई है। फिलहाल कंपनी के पास देशभर में 52 शोरूम हैं, जिनमें से 49 उसके खुद के स्वामित्व में हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

लक्ष्मिश्री रिसर्च के प्रमुख अंशुल जैन का कहना है कि यदि शेयर ₹13.75 के स्तर को पार करता है, तो इसमें तेजी का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि यह शेयर निकट भविष्य में ₹16 तक पहुंच सकता है। जैन के मुताबिक, मोमेंटम इंडिकेटर्स अब कूल-ऑफ फेज से बाहर आ रहे हैं और मजबूत वॉल्यूम सपोर्ट मिलने पर शेयर में अगला अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है।

