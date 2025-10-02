PC Jeweller Q2 revenue up 63 percent cuts debt in september quarter share price below 15 rs detail her कर्ज फ्री होने की फिराक में यह कंपनी, 15 रुपये से भी कम का है शेयर, प्रॉफिट में भी उछाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PC Jeweller Q2 revenue up 63 percent cuts debt in september quarter share price below 15 rs detail her

कर्ज फ्री होने की फिराक में यह कंपनी, 15 रुपये से भी कम का है शेयर, प्रॉफिट में भी उछाल

पीसी ज्वैलर ने इस अवधि में अपना बैंक ऋण भी लगभग 23 प्रतिशत घटा दिया। इससे पहले जून तिमाही में ऋण में नौ प्रतिशत और 2024-25 में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी। अभी इस कंपनी के शेयर की कीमत 15 रुपये से नीचे है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 09:30 PM
share Share
Follow Us on
कर्ज फ्री होने की फिराक में यह कंपनी, 15 रुपये से भी कम का है शेयर, प्रॉफिट में भी उछाल

PC Jeweller share price: आभूषण कंपनी पीसी ज्वैलर ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में त्योहारी मांग आने से कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर करीब 63 प्रतिशत बढ़ गया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 577.70 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 2,371.87 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी।

कर्ज फ्री होने पर फोकस

कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक ऋण-मुक्त होना है। मार्च, 2025 में कंपनी का नेट डेब्ट 1,780 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा कि वह आने वाले समय में इस मजबूत प्रदर्शन पर आगे बढ़ते हुए अपनी शीर्ष बाजार स्थिति फिर से हासिल करने के लिए आश्वस्त है। अगस्त महीने में पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने बताया था कि उसका कर्ज पिछले चार महीनों में 19 प्रतिशत या 335 करोड़ रुपये घटकर 1,445 करोड़ रुपये रह गया है। पीसी ज्वैलर के प्रबंध निदेशक बलराम गर्ग ने बताया कि बिक्री बढ़ने से कर्ज कम करने में मदद मिली और चालू वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। गर्ग ने बताया था कि हमने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान 335 करोड़ रुपये के बैंक ऋण चुकाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में 1,780 करोड़ रुपये का शुद्ध कर्ज था, जो जुलाई के अंत तक घटकर 1445 करोड़ रुपये रह गया। पीसी ज्वैलर आंतरिक स्रोतों और प्रवर्तकों तथा निवेशकों से जुटाए गए धन से अपना कर्ज कम कर रही है। बता दें कि पीसी ज्वैलर के देश के प्रमुख शहरों में 52 शोरूम हैं, जिनमें से 49 कंपनी के स्वामित्व वाले हैं।

शेयर में है तेजी

पीसी ज्वैलर के शेयर की बात करें तो बीते बुधवार को यह करीब 3% बढ़कर 12.78 रुपये तक पहुंच गया। शेयर की क्लोजिंग 12.66 रुपये पर हुई थी। गुरुवार को गांधी जयंती के मौके पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब शुक्रवार यानी 3 अक्टूबर को निवेशकों की नजर इस शेयर पर होगी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 19.65 रुपये तो 52 हफ्ते का लो 10.21 रुपये है।

PC Jeweller
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।