कर्ज फ्री होने की फिराक में यह कंपनी, 15 रुपये से भी कम का है शेयर, प्रॉफिट में भी उछाल

PC Jeweller share price: आभूषण कंपनी पीसी ज्वैलर ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में त्योहारी मांग आने से कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर करीब 63 प्रतिशत बढ़ गया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 577.70 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 2,371.87 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी।

कर्ज फ्री होने पर फोकस

कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक ऋण-मुक्त होना है। मार्च, 2025 में कंपनी का नेट डेब्ट 1,780 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा कि वह आने वाले समय में इस मजबूत प्रदर्शन पर आगे बढ़ते हुए अपनी शीर्ष बाजार स्थिति फिर से हासिल करने के लिए आश्वस्त है। अगस्त महीने में पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने बताया था कि उसका कर्ज पिछले चार महीनों में 19 प्रतिशत या 335 करोड़ रुपये घटकर 1,445 करोड़ रुपये रह गया है। पीसी ज्वैलर के प्रबंध निदेशक बलराम गर्ग ने बताया कि बिक्री बढ़ने से कर्ज कम करने में मदद मिली और चालू वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। गर्ग ने बताया था कि हमने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान 335 करोड़ रुपये के बैंक ऋण चुकाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में 1,780 करोड़ रुपये का शुद्ध कर्ज था, जो जुलाई के अंत तक घटकर 1445 करोड़ रुपये रह गया। पीसी ज्वैलर आंतरिक स्रोतों और प्रवर्तकों तथा निवेशकों से जुटाए गए धन से अपना कर्ज कम कर रही है। बता दें कि पीसी ज्वैलर के देश के प्रमुख शहरों में 52 शोरूम हैं, जिनमें से 49 कंपनी के स्वामित्व वाले हैं।