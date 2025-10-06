PC Jeweller Ltd share may debt free soon stock price 13 rupees कर्ज कम रही है यह कंपनी, लगातार फोकस में शेयर, ₹13 का है भाव, Business Hindi News - Hindustan
कंपनी ने इस तिमाही के दौरान बैंकों के प्रति अपने बकाया कर्ज में लगभग 23% की कमी की है। यह कमी पहली तिमाही में किए गए 9% ऋण घटाने के अतिरिक्त है। कंपनी ने बताया कि पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY25) में भी उसने अपने कर्ज में 50% से अधिक की कमी की थी।

Mon, 6 Oct 2025
PC Jeweller Ltd: देश की दिग्गज ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज मामूमी गिरावट के साथ 13.34 रुपये पर आ गए। बता दें कि कंपनी का लक्ष्य कर्च फ्री होना है। कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के लिए मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन की जानकारी दी है। कंपनी के अनुसार, सितंबर तिमाही में इसका स्टैंडअलोन राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में लगभग 63% बढ़ा है।

कर्ज में भारी कमी

कंपनी ने इस तिमाही के दौरान बैंकों के प्रति अपने बकाया कर्ज में लगभग 23% की कमी की है। यह कमी पहली तिमाही में किए गए 9% ऋण घटाने के अतिरिक्त है। कंपनी ने बताया कि पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY25) में भी उसने अपने कर्ज में 50% से अधिक की कमी की थी। पीसी ज्वेलर का कहना है कि यह कदम कंपनी के FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्ज-मुक्त बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।

कंपनी का कारोबार

पीसी ज्वेलर लिमिटेड सोने के आभूषण, डायमंड-स्टडेड ज्वेलरी और चांदी के उत्पादों के निर्माण, बिक्री और व्यापार में संलग्न है। कंपनी घरेलू बाजार के साथ-साथ दुबई-आधारित फर्मों के माध्यम से खाड़ी देशों में B2B निर्यात कारोबार भी करती है। इसके पास इन-हाउस डिजाइनर्स की टीम है जो नवीन डिजाइन तैयार करती है। कंपनी ने अप्रैल 2005 में दिल्ली के करोल बाग स्थित पहले शोरूम से अपना संचालन शुरू किया था। आज इसके पास देशभर में 91 शोरूम और 4 विनिर्माण इकाइयां हैं। पीसी ज्वेलर वर्तमान में BSE स्मॉलकैप इंडेक्स का हिस्सा है।

