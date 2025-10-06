कर्ज कम रही है यह कंपनी, लगातार फोकस में शेयर, ₹13 का है भाव

कंपनी ने इस तिमाही के दौरान बैंकों के प्रति अपने बकाया कर्ज में लगभग 23% की कमी की है। यह कमी पहली तिमाही में किए गए 9% ऋण घटाने के अतिरिक्त है। कंपनी ने बताया कि पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY25) में भी उसने अपने कर्ज में 50% से अधिक की कमी की थी।

PC Jeweller Ltd: देश की दिग्गज ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज मामूमी गिरावट के साथ 13.34 रुपये पर आ गए। बता दें कि कंपनी का लक्ष्य कर्च फ्री होना है। कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के लिए मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन की जानकारी दी है। कंपनी के अनुसार, सितंबर तिमाही में इसका स्टैंडअलोन राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में लगभग 63% बढ़ा है।

