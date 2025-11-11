पूरी तरह कर्ज फ्री होने जा रही यह कंपनी, 17% बढ़ गया प्रॉफिट, ₹12 का है शेयर

संक्षेप: कंपनी ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 17.3% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है, जो बढ़कर ₹209.5 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹178.8 करोड़ था।

PC Jeweller Ltd Q2 Result: आभूषण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने आज, 11 नवंबर को, बाजार बंद होने के बाद सितंबर तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 17.3% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है, जो बढ़कर ₹209.5 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹178.8 करोड़ था। कंपनी के शेयर आज 12.40 रुपये पर आ गए।

रेवेन्यू में 63% की जोरदार वृद्धि कंपनी की संचालन से कुल आय में 63.4% की उछाल दर्ज हुई है। सितंबर 2025 तिमाही में राजस्व ₹825.2 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के ₹505 करोड़ की तुलना में कहीं अधिक है। कंपनी ने इस वृद्धि का श्रेय त्योहारी सीजन के दौरान मजबूत उपभोक्ता मांग और बेहतर बिक्री को दिया है। परिचालन स्तर पर कंपनी का EBITDA भी दोगुने से अधिक बढ़कर ₹177.5 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹86.2 करोड़ था। कंपनी की EBITDA मार्जिन भी 17% से बढ़कर 21.5% पर पहुंच गई, जो इसके बेहतर परिचालन दक्षता और मजबूत बिक्री वृद्धि को दर्शाता है।

कर्ज में 23% की और कमी कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही के दौरान उसने अपने बैंकों के प्रति बकाया कर्ज में 23% की अतिरिक्त कमी की है। यह कमी पिछली तिमाही (Q1 FY26) में 9% और पिछले वित्त वर्ष में 50% से अधिक की कमी के बाद की गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्ज फ्री बनने का लक्ष्य रखती है। कंपनी ने अपने अर्निंग्स फाइलिंग में कहा, 'जब कंपनी कर्जमुक्त हो जाएगी, तब उसे किसी प्रकार का वित्तीय खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को अपनी आंतरिक आय से ही पूरा करने में सक्षम होगी।'