कर्ज फ्री होने जा रही यह कंपनी, ₹190 करोड़ का हुआ मुनाफा, ₹10 का है शेयर

PC Jeweller Q3 Result: ज्वेलरी रिटेल सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वैलर ने दिसंबर तिमाही (Q3) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 31 फीसदी बढ़कर ₹190 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹145 करोड़ था। कंपनी ने बताया कि त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में मजबूत मांग के साथ-साथ बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का सीधा फायदा नतीजों में दिखा है। मुनाफे में आई इस तेजी से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि नतीजों से पहले मंगलवार को पीसी ज्वैलर का शेयर 1.03 फीसदी बढ़कर ₹10.80 पर आ गया था। पिछले एक महीने में यह स्टॉक करीब 22 फीसदी चढ़ चुका है।

रेवेन्यू में भी तेजी रेवेन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। Q3 में ऑपरेशंस से आय 37 फीसदी उछलकर ₹875 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले ₹639 करोड़ थी। मजबूत बिक्री का असर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर भी दिखा। कंपनी का EBITDA करीब 80 फीसदी बढ़कर ₹201.3 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह ₹112 करोड़ था। EBITDA मार्जिन भी 17.5 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गया, जो बेहतर लागत नियंत्रण और स्केल बढ़ने का संकेत देता है। तिमाही में प्री-टैक्स प्रॉफिट ₹189 करोड़ रहा।

अगर पूरे वित्त वर्ष के 9 महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2025) की बात करें तो पीसी ज्वैलर की ग्रोथ कहानी और मजबूत नजर आती है। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 57 फीसदी बढ़कर ₹2,426 करोड़ हो गया। वहीं, प्री-टैक्स प्रॉफिट 58 फीसदी उछलकर ₹557 करोड़ रहा। नौ महीने की अवधि में कंपनी ने ₹562 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹483 करोड़ था।