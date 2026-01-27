कर्ज फ्री होने जा रही यह कंपनी, ₹190 करोड़ का हुआ मुनाफा, ₹10 का है शेयर
नाफे में आई इस तेजी से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि नतीजों से पहले मंगलवार को पीसी ज्वैलर का शेयर 1.03 फीसदी बढ़कर ₹10.80 पर आ गया था। पिछले एक महीने में यह स्टॉक करीब 22 फीसदी चढ़ चुका है।
PC Jeweller Q3 Result: ज्वेलरी रिटेल सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वैलर ने दिसंबर तिमाही (Q3) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 31 फीसदी बढ़कर ₹190 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹145 करोड़ था। कंपनी ने बताया कि त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में मजबूत मांग के साथ-साथ बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का सीधा फायदा नतीजों में दिखा है। मुनाफे में आई इस तेजी से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि नतीजों से पहले मंगलवार को पीसी ज्वैलर का शेयर 1.03 फीसदी बढ़कर ₹10.80 पर आ गया था। पिछले एक महीने में यह स्टॉक करीब 22 फीसदी चढ़ चुका है।
रेवेन्यू में भी तेजी
रेवेन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। Q3 में ऑपरेशंस से आय 37 फीसदी उछलकर ₹875 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले ₹639 करोड़ थी। मजबूत बिक्री का असर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर भी दिखा। कंपनी का EBITDA करीब 80 फीसदी बढ़कर ₹201.3 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह ₹112 करोड़ था। EBITDA मार्जिन भी 17.5 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गया, जो बेहतर लागत नियंत्रण और स्केल बढ़ने का संकेत देता है। तिमाही में प्री-टैक्स प्रॉफिट ₹189 करोड़ रहा।
अगर पूरे वित्त वर्ष के 9 महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2025) की बात करें तो पीसी ज्वैलर की ग्रोथ कहानी और मजबूत नजर आती है। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 57 फीसदी बढ़कर ₹2,426 करोड़ हो गया। वहीं, प्री-टैक्स प्रॉफिट 58 फीसदी उछलकर ₹557 करोड़ रहा। नौ महीने की अवधि में कंपनी ने ₹562 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹483 करोड़ था।
कर्ज फ्री होने वाली है कंपनी
कंपनी ने यह भी कहा कि वह तेजी से कर्ज मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है और सितंबर 2024 में बैंकों के साथ हुए सेटलमेंट के बाद से अब तक करीब 68 फीसदी कर्ज घटा चुकी है। बिजनेस रणनीति की बात करें तो पीसी ज्वैलर ने अगले 12 से 18 महीनों में 100 तक बड़े फ्रेंचाइजी शोरूम खोलने की योजना को मंजूरी दी है, वो भी बिना अतिरिक्त पूंजी निवेश के। इसके अलावा कंपनी ने ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में ज्वेलरी फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ CM-YUVA योजना के तहत MoU भी साइन किया है। मैनेजमेंट स्तर पर विवेक जैन को 1 फरवरी 2026 से नया CIO नियुक्त किया गया है, जबकि शीबा आनंद ने प्रेसिडेंट (रिटेल ऑपरेशंस) पद से इस्तीफा दे दिया है।