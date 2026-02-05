बोर्ड मीटिंग रद्द होने की खबर से झूमे निवेशक, इस शेयर को खरीदने की मच गई लूट
पीबी फिनटेक लिमिटेड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के जरिए फंड जुटाने पर विचार करने के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग रद्द करने की घोषणा की। इस खबर के बीच ट्रेडिंग के दौरान शेयर करीब 9 पर्सेंट उछल गया।
PB fintech share: वैसे तो गुरुवार को शेयर बाजार में बिकवाली थी लेकिन इस माहौल के बीच भी कुछ शेयरों में तगड़ा उछाल आया। ऐसा ही एक शेयर पीबी फिनटेक लिमिटेड का है। ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर करीब 9 पर्सेंट उछल गया। शेयर को कंपनी से जुड़ी एक अहम खबर ने ट्रिगर किया है। आइए जानते हैं डिटेल में
अहम मीटिंग रद्द
पीबी फिनटेक लिमिटेड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के जरिए फंड जुटाने पर विचार करने के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग रद्द करने की घोषणा की। 5 फरवरी की एक्सचेंज फाइलिंग में पीबी फिनटेक ने कहा-हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जो आज 5 फरवरी, 2026 को संभावित क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) पर चर्चा करने के लिए होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने सोमवार को अधिग्रहण और निवेश के लिए QIP के जरिए फंड जुटाने के अपने इरादे की घोषणा की थी।
शेयर का परफॉर्मेंस
पीबी फिनटेक शेयर की बात करें तो 1439.85 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 7.80% चढ़कर 1552.20 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1583.80 रुपये से 1412.15 रुपये के बीच रहा। पिछले साल शेयर ने 1,977.75 रुपये के स्तर को टच किया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बता दें कि पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार ब्रांड के जरिए वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले (YoY) 166% बढ़कर ₹71 करोड़ से ₹189 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू 37% YoY बढ़कर ₹1,291 करोड़ से ₹1,771 करोड़ हो गया। एबिटा की बात करें तो ₹27.6 करोड़ से बढ़कर ₹158.8 करोड़ हो गया और मार्जिन पिछले साल इसी अवधि के 2.1% की तुलना में बढ़कर 9% हो गया।
हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग 80% की ग्रोथ के कारण नए प्रोटेक्शन प्रीमियम में साल-दर-साल 68% की बढ़ोतरी हुई। नई पहलों से रेवेन्यू में साल-दर-साल 41% की बढ़ोतरी हुई। इस सेगमेंट में एडजस्टेड EBITDA मार्जिन एक साल पहले के -7% से सुधरकर इस तिमाही में -3% हो गया, जबकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगभग 6% पर पॉजिटिव हो गया।