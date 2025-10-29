Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PB Fintech Q2 profit surges 165 percent on strong insurance growth share may focus tomorrow
165% बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, कारोबार में जबरदस्त तेजी, कल शेयर पर रखें नजर

165% बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, कारोबार में जबरदस्त तेजी, कल शेयर पर रखें नजर

संक्षेप: कंपनी ने यह मजबूत नतीजे बीमा कारोबार में तेज वृद्धि और बेहतर परिचालन मार्जिन की बदौलत हासिल किए हैं। बता दें कि कल गुरुवार को कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 08:08 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PB Fintech Q2 Result: बीमा मार्केटप्लेस पॉलिसीबाजार और क्रेडिट प्लेटफॉर्म पैसाबाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमिटेड ने आज बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के शानदार नतीजे जारी किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 165% बढ़कर ₹135 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में ₹51 करोड़ था। कंपनी ने यह मजबूत नतीजे बीमा कारोबार में तेज वृद्धि और बेहतर परिचालन मार्जिन की बदौलत हासिल किए हैं। बता दें कि कल गुरुवार को कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। आज बुधवार को यह शेयर 3 पर्सेंट तक गिरकर 1,724 रुपये पर बंद हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रेवेन्यू में 38% की बढ़ोतरी

कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 38.2% बढ़कर ₹1,613 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹1,167 करोड़ था। EBITDA भी शानदार सुधार के साथ ₹97.6 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को ₹7.8 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी ने बताया कि उसकी कुल बीमा प्रीमियम आय में 40% सालाना वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹7,605 करोड़ पर पहुंच गई। ऑनलाइन प्रोटेक्शन बिजनेस में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में 60% की तेज उछाल आई। वहीं, रिन्यूअल और ट्रेल रेवेन्यू, जो कंपनी की लाभप्रदता का प्रमुख कारक है, 39% बढ़कर ₹774 करोड़ हो गया।

क्रेडिट में सुधार के संकेत

PB Fintech का कोर इंश्योरेंस रेवेन्यू 36% की वृद्धि के साथ बढ़ा, जबकि क्रेडिट कारोबार से राजस्व 22% घटा। हालांकि, कंपनी ने बताया कि इस सेगमेंट में सुधार के संकेत दिखे हैं, क्योंकि क्रमिक आधार पर 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी का एजेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पीबी पार्टनर्स अब देशभर में 3.8 लाख से अधिक सलाहकारों और 19,000 पिन कोड्स के नेटवर्क के साथ काम कर रहा है। इसने भारत के 99% डाक नेटवर्क को कवर कर लिया है, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में विस्तार को बल मिला है।

UAE कारोबार भी बना मजबूत

कंपनी का यूएई बीमा व्यवसाय, जो मुख्य रूप से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर केंद्रित है, ने 64% सालाना प्रीमियम वृद्धि दर्ज की और लगातार तीसरी तिमाही में लाभदायक रहा। सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल जैसे कि पसंदीदा पीबी फिनटेक ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के 4% से बढ़कर 8% हो गया है। कंपनी ने कहा कि यह वृद्धि ग्राहक संतुष्टि, बेहतर संचालन दक्षता और डिजिटल विस्तार की वजह से संभव हुई है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।