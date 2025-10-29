165% बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, कारोबार में जबरदस्त तेजी, कल शेयर पर रखें नजर

संक्षेप: कंपनी ने यह मजबूत नतीजे बीमा कारोबार में तेज वृद्धि और बेहतर परिचालन मार्जिन की बदौलत हासिल किए हैं। बता दें कि कल गुरुवार को कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।

PB Fintech Q2 Result: बीमा मार्केटप्लेस पॉलिसीबाजार और क्रेडिट प्लेटफॉर्म पैसाबाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमिटेड ने आज बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के शानदार नतीजे जारी किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 165% बढ़कर ₹135 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में ₹51 करोड़ था। कंपनी ने यह मजबूत नतीजे बीमा कारोबार में तेज वृद्धि और बेहतर परिचालन मार्जिन की बदौलत हासिल किए हैं। बता दें कि कल गुरुवार को कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। आज बुधवार को यह शेयर 3 पर्सेंट तक गिरकर 1,724 रुपये पर बंद हुए थे।

रेवेन्यू में 38% की बढ़ोतरी कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 38.2% बढ़कर ₹1,613 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹1,167 करोड़ था। EBITDA भी शानदार सुधार के साथ ₹97.6 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को ₹7.8 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी ने बताया कि उसकी कुल बीमा प्रीमियम आय में 40% सालाना वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹7,605 करोड़ पर पहुंच गई। ऑनलाइन प्रोटेक्शन बिजनेस में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में 60% की तेज उछाल आई। वहीं, रिन्यूअल और ट्रेल रेवेन्यू, जो कंपनी की लाभप्रदता का प्रमुख कारक है, 39% बढ़कर ₹774 करोड़ हो गया।

क्रेडिट में सुधार के संकेत PB Fintech का कोर इंश्योरेंस रेवेन्यू 36% की वृद्धि के साथ बढ़ा, जबकि क्रेडिट कारोबार से राजस्व 22% घटा। हालांकि, कंपनी ने बताया कि इस सेगमेंट में सुधार के संकेत दिखे हैं, क्योंकि क्रमिक आधार पर 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी का एजेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पीबी पार्टनर्स अब देशभर में 3.8 लाख से अधिक सलाहकारों और 19,000 पिन कोड्स के नेटवर्क के साथ काम कर रहा है। इसने भारत के 99% डाक नेटवर्क को कवर कर लिया है, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में विस्तार को बल मिला है।