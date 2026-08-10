ब्रोकरेज अनुमान से उछला Paytm का शेयर, पहली बार IPO इश्यू के पार टारगेट प्राइस

शेयर बाजार में कई ऐसे निवेशक हैं जिन्हें पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस का आईपीओ अलॉट हुआ था। हालांकि, जब कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री हुई तब निवेशकों को बड़ा झटका लगा क्योंकि पेटीएम की निगेटिव लिस्टिंग हुई। इसके बाद कभी भी पेटीएम के शेयर की कीमत इसके इश्यू प्राइस तक नहीं पहुंच सकी। अगर आप भी ऐसे निवेशकों में से हैं तो ये खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है।

शेयर का परफॉर्मेंस दरअसल, ब्रोकरेज Bernstein ने पेटीएम के शेयर को लेकर जो टारगेट दिया है वो इसके इश्यू प्राइस से ज्यादा है। Bernstein ने शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,200 रुपये (52% बढ़ोतरी) कर दिया और अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बनाए रखी। यह नया टारगेट मार्केट में सबसे ज्यादा है। यह पहली बार है जब पेटीएम को उसके आईपीओ प्राइस से ज्यादा का टारगेट प्राइस मिला है। बता दें कि पेटीएम ने जुलाई 2021 में 2,150 रुपये के इश्यू प्राइस पर स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक कभी उस लेवल पर वापस नहीं आया।

शेयर की कीमत ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस की खबर के बीच सोमवार को इसके शेयर की कीमत 1,594.80 रुपये तक पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। हालांकि, शेयर की क्लोजिंग 1590 रुपये के नीचे है। इसी साल मार्च महीने में शेयर 947.10 रुपये के निचले स्तर तक आया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने? Bernstein ने कहा कि उसने FY28 से UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने को अपने बेस केस में शामिल किया है। टारगेट प्राइस में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि Bernstein ने FY28E से UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होने को अपने बेस केस में शामिल किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि MDR से पेटीएम का नेट पेमेंट मार्जिन लगभग 3-4 बेसिस पॉइंट्स सुधरेगा।

इससे FY30E में EPS में पिछले अनुमानों की तुलना में लगभग 30% की बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज लगभग 35 बेसिस पॉइंट्स के हेडलाइन MDR का अनुमान लगाता है। उम्मीद है कि MDR ट्रांजैक्शन वैल्यू के लगभग 50% हिस्से पर लागू होगा, जिससे पेटीएम को लगभग 3-4 बेसिस पॉइंट्स का अतिरिक्त नेट पेमेंट मार्जिन मिलेगा।