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ब्रोकरेज अनुमान से उछला Paytm का शेयर, पहली बार IPO इश्यू के पार टारगेट प्राइस

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • ब्रोकरेज Bernstein ने पेटीएम के शेयर को लेकर जो टारगेट दिया है वो इसके इश्यू प्राइस से ज्यादा है
  • यह पहली बार है जब पेटीएम को उसके आईपीओ प्राइस से ज्यादा का टारगेट प्राइस मिला है
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टारगेट प्राइस 2200 रुपये कर दिया

शेयर बाजार में कई ऐसे निवेशक हैं जिन्हें पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस का आईपीओ अलॉट हुआ था। हालांकि, जब कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री हुई तब निवेशकों को बड़ा झटका लगा क्योंकि पेटीएम की निगेटिव लिस्टिंग हुई। इसके बाद कभी भी पेटीएम के शेयर की कीमत इसके इश्यू प्राइस तक नहीं पहुंच सकी। अगर आप भी ऐसे निवेशकों में से हैं तो ये खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है।

शेयर का परफॉर्मेंस

दरअसल, ब्रोकरेज Bernstein ने पेटीएम के शेयर को लेकर जो टारगेट दिया है वो इसके इश्यू प्राइस से ज्यादा है। Bernstein ने शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,200 रुपये (52% बढ़ोतरी) कर दिया और अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बनाए रखी। यह नया टारगेट मार्केट में सबसे ज्यादा है। यह पहली बार है जब पेटीएम को उसके आईपीओ प्राइस से ज्यादा का टारगेट प्राइस मिला है। बता दें कि पेटीएम ने जुलाई 2021 में 2,150 रुपये के इश्यू प्राइस पर स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक कभी उस लेवल पर वापस नहीं आया।

शेयर की कीमत

ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस की खबर के बीच सोमवार को इसके शेयर की कीमत 1,594.80 रुपये तक पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। हालांकि, शेयर की क्लोजिंग 1590 रुपये के नीचे है। इसी साल मार्च महीने में शेयर 947.10 रुपये के निचले स्तर तक आया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

Bernstein ने कहा कि उसने FY28 से UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने को अपने बेस केस में शामिल किया है। टारगेट प्राइस में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि Bernstein ने FY28E से UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होने को अपने बेस केस में शामिल किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि MDR से पेटीएम का नेट पेमेंट मार्जिन लगभग 3-4 बेसिस पॉइंट्स सुधरेगा।

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इससे FY30E में EPS में पिछले अनुमानों की तुलना में लगभग 30% की बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज लगभग 35 बेसिस पॉइंट्स के हेडलाइन MDR का अनुमान लगाता है। उम्मीद है कि MDR ट्रांजैक्शन वैल्यू के लगभग 50% हिस्से पर लागू होगा, जिससे पेटीएम को लगभग 3-4 बेसिस पॉइंट्स का अतिरिक्त नेट पेमेंट मार्जिन मिलेगा।

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Paytm के नतीजे

हाल ही में कंपनी ने मजबूत तिमाही नतीजे दिखाए हैं। जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के दौरान फिनटेक कंपनी ने 220 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 123 करोड़ रुपये से 79% अधिक है। कंपनी के बोर्ड ने बोनस इश्यू न लाने का फैसला किया और कहा कि इसके बजाय वह लॉन्ग-टर्म शेयरहोल्डर वैल्यू बनाने के लिए कंपाउंडिंग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना जारी रखेगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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