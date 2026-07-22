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पेटीएम के शेयर को लगातार बेच रहे निवेशक, 7 दिन में ही बदल गया मिजाज

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • पेटीएम के शेयरों में लगातार सातवें दिन गिरावट जारी रही
  • विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली इस फिनटेक कंपनी के शेयर की बात करें तो बुधवार को टूटकर 1,265 रुपये के निचले स्तर तक आ गया
पेटीएम के शेयर को लगातार बेच रहे निवेशक, 7 दिन में ही बदल गया मिजाज

Paytm share price: फिनटेक कंपनी One 97 Communications (पेटीएम) के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इस शेयर में लगातार सातवें दिन गिरावट जारी रही। बता दें कि कंपनी के जून तिमाही के सुस्त नतीजे आए हैं और साथ ही बोनस शेयर इश्यू को टालने के फैसले से भी निवेशकों में निराशा देखने को मिली है। अहम बात है कि 7 दिन पहले ही तगड़ी खरीदारी की वजह से कंपनी के शेयर ने 52 हफ्ते के हाई को टच किया था।

शेयर का परफॉर्मेंस

विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली इस फिनटेक कंपनी के शेयर की बात करें तो बुधवार को 2 फीसदी से अधिक टूटकर 1,265 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि पेटीएम का शेयर 15 जुलाई को बने अपने हालिया हाई 1,407 रुपये से लगभग 10% नीचे आया है। यह जून की शुरुआत से जुलाई के मध्य तक आई जोरदार तेजी के बाद प्रॉफिट-बुकिंग को दिखाता है। शाह का मानना ​​है कि स्टॉक को अपने 20-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के आसपास सपोर्ट मिला है, जिससे 1,275-1,270 रुपये का जोन देखने के लिए एक अहम टेक्निकल लेवल बन गया है। इस सपोर्ट के ऊपर बने रहने से नई रिकवरी का रास्ता खुल सकता है जबकि इसके नीचे जाने से जारी गिरावट और बढ़ सकती है।

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कैसे रहे तिमाही नतीजे

पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कंपनी ने 203 करोड़ रुपये की अब तक का एबिटा दर्ज की। तिमाही में परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 2,448 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान एबिटा मार्जिन बढ़कर आठ प्रतिशत हो गया। कंपनी का मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का नकद शेष जून, 2026 के अंत तक बढ़कर 13,529 करोड़ रुपये हो गया जिससे कारोबार के विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय मजबूती उपलब्ध है।

बोनस शेयर के फैसले को टाला

कंपनी के निदेशक मंडल ने फिलहाल बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि वह शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन के उद्देश्य से वृद्धि और लाभप्रदता को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह फैसला 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ लिया गया।

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पेटीएम ने कहा, '' निदेशक मंडल का मानना था कि कंपनी को शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन के उद्देश्य से वृद्धि और मुनफा को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए निदेशक मंडल ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है।''

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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