पेटीएम के शेयर को लगातार बेच रहे निवेशक, 7 दिन में ही बदल गया मिजाज

Paytm share price: फिनटेक कंपनी One 97 Communications (पेटीएम) के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इस शेयर में लगातार सातवें दिन गिरावट जारी रही। बता दें कि कंपनी के जून तिमाही के सुस्त नतीजे आए हैं और साथ ही बोनस शेयर इश्यू को टालने के फैसले से भी निवेशकों में निराशा देखने को मिली है। अहम बात है कि 7 दिन पहले ही तगड़ी खरीदारी की वजह से कंपनी के शेयर ने 52 हफ्ते के हाई को टच किया था।

शेयर का परफॉर्मेंस विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली इस फिनटेक कंपनी के शेयर की बात करें तो बुधवार को 2 फीसदी से अधिक टूटकर 1,265 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि पेटीएम का शेयर 15 जुलाई को बने अपने हालिया हाई 1,407 रुपये से लगभग 10% नीचे आया है। यह जून की शुरुआत से जुलाई के मध्य तक आई जोरदार तेजी के बाद प्रॉफिट-बुकिंग को दिखाता है। शाह का मानना ​​है कि स्टॉक को अपने 20-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के आसपास सपोर्ट मिला है, जिससे 1,275-1,270 रुपये का जोन देखने के लिए एक अहम टेक्निकल लेवल बन गया है। इस सपोर्ट के ऊपर बने रहने से नई रिकवरी का रास्ता खुल सकता है जबकि इसके नीचे जाने से जारी गिरावट और बढ़ सकती है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कंपनी ने 203 करोड़ रुपये की अब तक का एबिटा दर्ज की। तिमाही में परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 2,448 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान एबिटा मार्जिन बढ़कर आठ प्रतिशत हो गया। कंपनी का मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का नकद शेष जून, 2026 के अंत तक बढ़कर 13,529 करोड़ रुपये हो गया जिससे कारोबार के विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय मजबूती उपलब्ध है।

बोनस शेयर के फैसले को टाला कंपनी के निदेशक मंडल ने फिलहाल बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि वह शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन के उद्देश्य से वृद्धि और लाभप्रदता को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह फैसला 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ लिया गया।