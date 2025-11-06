₹1600 तक जाएगा पेटीएम का शेयर! एक्सपर्ट्स को भरोसा, आज 5% चढ़ा भाव

संक्षेप: Paytm Share Price: बीएसई में आज कंपनी का शेयर 1302.35 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का बाव 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 1331.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Paytm Share Price: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) के शेयरों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल तिमाही नतीजों के जारी होने के बाद दर्ज की गई है। पेटीएम की पैरेंट कंपनी ने मंगलवार को बाजार के बंद होने के बाद तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। फिनटेक कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स भी बुलिश हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में कंपनी के शेयरों का भाव 1600 रुपये तक जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीएसई में आज कंपनी का शेयर 1302.35 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का बाव 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 1331.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

21 करोड़ रुपये का हुआ प्रॉफिट पेटीएम ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि सितंबर तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपये का रहा है। फिनटेक कंपनी का रेवन्यू 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ इस बार 2061 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में पेटीएम की पैरेंट कंपनी का रेवन्यू 1659 करोड़ रुपये रहा था।

एक्सपर्ट्स हैं बुलिश सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म की तरफ से 1500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।

ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने 1600 रुपये का टारगेट प्राइस इस स्टॉक के लिए सेट किया है। जेफरिज ने BUY रेटिंग दी है।

शेयर बाजारों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? जहां एक तरफ कई कंपनियां शेयर बाजार में पिछले एक साल के दौरान संघर्ष करती हुई दिखाई दी हैं तो वह पेटीएम ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। 1 साल में पेटीएम के शेयरों का भाव 66.37 प्रतिशत बढ़ा है। 2025 की बात करें तो पेटीएम के शेयरों की कीमतों में 34.43 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 6.25 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कई गुना अधिक है।