Paytm के शेयरों में जोरदार उछाल! ₹2,038 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद उछला स्टॉक, जानिए पूरा मामला

फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (Paytm) के शेयर मंगलवार को शेयर बाजार में शानदार तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए। कंपनी के शेयरों में 4% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और यह BSE पर करीब 1,436 रुपये तक पहुंच गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह ₹2,038 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील रही। इस डील के जरिए कंपनी के शुरुआती निवेशकों सैफ पार्टनर्स (Saif Partners) और एलिवेशन कैपिटल (Elevation Capital) ने अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच दिया। हालांकि, यह पूरी तरह सेकेंडरी शेयर सेल थी, इसलिए इस सौदे से पेटीएम (Paytm) को सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद बाजार ने इस खबर को सकारात्मक रूप से लिया और शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ब्लॉक डील के तहत करीब 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे गए, जो पेटीएम (Paytm) की कुल हिस्सेदारी का लगभग 2.3% है। इन शेयरों के लिए ₹1,339.65 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया था, जो सोमवार के बंद भाव से करीब 5% कम था। इस डील का प्रबंधन मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने किया। कंपनी के पुराने निवेशकों में शामिल सैफ पार्टनर्स इंडिया IV (Saif Partners India IV), सैफ III मॉरीशस कंपनी (Saif III Mauritius Company) और एलीवेशन कैपिटल V (Elevation Capital V) ने इस शेयर बिक्री में हिस्सा लिया। डील की शर्तों के अनुसार, शेयर बेचने वाले निवेशक अब अगले 60 दिनों तक सामान्य परिस्थितियों में अपने और शेयर नहीं बेच सकेंगे।

इस बड़ी डील से पहले पेटीएम (Paytm) ने अपने जून 2026 तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों से भी निवेशकों को प्रभावित किया था। कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा (Net Profit) बढ़कर 220 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 123 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 79% अधिक है। यह दिखाता है कि कंपनी लगातार अपनी कमाई और मुनाफे में सुधार कर रही है।

सिर्फ मुनाफा ही नहीं, कंपनी की आय में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 28% बढ़कर 2,448 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि एक तिमाही पहले यह 2,264 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी की कुल आय (Total Income) बढ़कर 2,630 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22% ज्यादा है। इन मजबूत आंकड़ों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।

दिलचस्प बात यह रही कि कंपनी के बोर्ड ने इस दौरान बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं दी। बोर्ड का कहना है कि इस समय कंपनी का पूरा फोकस लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ और मुनाफे पर है। कंपनी का मानना है कि मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और व्यवसाय का विस्तार शेयरधारकों के लिए भविष्य में ज्यादा मूल्य पैदा करेगा, इसलिए अभी बोनस इश्यू लाने की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही पेटीएम (Paytm) ने अपने निवेश कारोबार को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी (Paytm Money) में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की मंजूरी दी है। यह निवेश इक्विटी शेयरों के जरिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे पेटीएम मनी (Paytm Money) अपने निवेश और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार को और तेजी से बढ़ा सकेगी।