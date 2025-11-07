Hindustan Hindi News
बुलेट ट्रेन जैसा भाग रहा है Paytm का शेयर, आज फिर टूटे रिकॉर्ड, एक्सपर्ट्स भी मेहरबान

संक्षेप: Paytm Target Price: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications Ltd) के शेयरों की रफ्तार दोगुनी हो गई है। आज एक तरफ शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है।

Fri, 7 Nov 2025 12:57 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Paytm Target Price: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications Ltd) के शेयरों की रफ्तार दोगुनी हो गई है। आज एक तरफ शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी दर्ज की गई है। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद पेटीएम के शेयरों में और उछाल देखने को मिल रही है। आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन को पेटीएम के शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहे हैं। बता दें, पेटीएम के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं।

52 वीक हाई पर पेटीएम के शेयर

बीएसई में पेटीएम का शेयर आज शुक्रवार को 1314.20 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 1350.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है। पेटीएम के शेयरों का 52 वीक लो लेवल 652.30 रुपये है।

दूसरी बार प्रॉफिट में आई कंपनी

लिस्टिंग के बाद दूसरी बार ऐसी तिमाही बीती है जिसमें पेटीएम को प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनका ऑपरेटिंग रेवन्यू 2061 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 24 प्रतिशत अधिक है। सितंबर तिमाही में पेटीएम का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 211 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, जून 2025 की तिमाही में पेटीएम का 122.50 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी की खर्च में कटौती के बाद यह प्रॉफिट बना था।

पेटीएम का बुल रन जारी

बीते तीन महीने के दौरान पेटीएम के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में पेटीएम ने पोजीशनल निवेशकों को 69 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 85953 करोड़ रुपये का है।

एक्सपर्ट्स बुलिश

इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस जेफरिज का मानना है कि पेटीएम का शेयर 1600 रुपये तक जा सकता है। सिटी ने 1500 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ BUY टैग दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने को बेचने और खरीदने की सलाह नहीं देता है।

