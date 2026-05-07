पहली बार पूरे साल मुनाफा, रॉकेट बना Paytm का शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- और चढ़ेगा

Paytm Share Price: पेटीएम को पहली बार पूरे वित्त वर्ष में मुनाफा हुआ है। पेटीएम के शेयर गुरुवार को 6 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयरों के लिए 1500 रुपये तक का टारगेट दिया है।

Paytm Share Price: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी आई है। पेटीएम के शेयर गुरुवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1186.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद पेटीएम के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। पेटीएम लगातार चौथी तिमाही में मुनाफे में रही है। यानी, कंपनी को 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष में चारों तिमाहियों में प्रॉफिट हुआ है।

पेटीएम को पहली बार पूरे साल में मुनाफा

पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को पहली बार पूरे वित्त वर्ष में मुनाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में पेटीएम का पहला सालाना प्रॉफिट 552 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, इससे पहले के वित्त वर्ष में पेटीएम को 663 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 में पेटीएम का रेवेन्यू सालाना आधार पर 22 पर्सेंट बढ़कर 8437 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इबिट्डा सुधार के साथ 502 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल कंपनी को 1506 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था।

चौथी तिमाही में कंपनी को 184 करोड़ रुपये का मुनाफा

पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को मार्च 2026 तिमाही में 184 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में पेटीएम को 540 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 18 पर्सेंट बढ़कर 2264 करोड़ रुपये रहा है। चौथी तिमाही में पेटीएम का इबिट्डा पॉजिटिव हो गया है और यह 132 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 88 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। कंपनी ने 13,315 करोड़ रुपये के कैश बैंलेस के साथ मार्च तिमाही खत्म की है।