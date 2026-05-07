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पहली बार पूरे साल मुनाफा, रॉकेट बना Paytm का शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- और चढ़ेगा

May 07, 2026 01:26 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Paytm Share Price: पेटीएम को पहली बार पूरे वित्त वर्ष में मुनाफा हुआ है। पेटीएम के शेयर गुरुवार को 6 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयरों के लिए 1500 रुपये तक का टारगेट दिया है।

पहली बार पूरे साल मुनाफा, रॉकेट बना Paytm का शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- और चढ़ेगा

Paytm Share Price: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी आई है। पेटीएम के शेयर गुरुवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1186.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद पेटीएम के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। पेटीएम लगातार चौथी तिमाही में मुनाफे में रही है। यानी, कंपनी को 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष में चारों तिमाहियों में प्रॉफिट हुआ है।

पेटीएम को पहली बार पूरे साल में मुनाफा
पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को पहली बार पूरे वित्त वर्ष में मुनाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में पेटीएम का पहला सालाना प्रॉफिट 552 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, इससे पहले के वित्त वर्ष में पेटीएम को 663 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 में पेटीएम का रेवेन्यू सालाना आधार पर 22 पर्सेंट बढ़कर 8437 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इबिट्डा सुधार के साथ 502 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल कंपनी को 1506 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था।

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चौथी तिमाही में कंपनी को 184 करोड़ रुपये का मुनाफा
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को मार्च 2026 तिमाही में 184 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में पेटीएम को 540 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 18 पर्सेंट बढ़कर 2264 करोड़ रुपये रहा है। चौथी तिमाही में पेटीएम का इबिट्डा पॉजिटिव हो गया है और यह 132 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 88 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। कंपनी ने 13,315 करोड़ रुपये के कैश बैंलेस के साथ मार्च तिमाही खत्म की है।

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1500 रुपये तक जाएगा पेटीएम का शेयर
विदेशी ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन (Bernstein) ने पेटीएम के शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 1500 रुपये का टारगेट दिया है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने भी पेटीएम के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के शेयरों के लिए 1400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग के साथ 1350 रुपये का टारगेट दिया है। पिछले एक महीने में पेटीएम के शेयरों में करीब 15 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले दो साल में पेटीएम के शेयरों में 237 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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