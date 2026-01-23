एक रिपोर्ट और क्रैश हुआ पेटीएम का शेयर, कंपनी को देनी पड़ी सफाई, ब्रोकरेज बुलिश
बता दें कि पेटीएम का शेयर छह महीनों में 11% बढ़ा है और एक साल में 40% उछला है। इस शेयर ने पिछले तीन सालों में 118% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, शेयर प्राइस अभी भी अपने IPO प्राइस ₹2,150 प्रति शेयर से 45% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है।
पेमेंट्स एग्रीगेटर पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर यह शेयर 10 पर्सेंट टूटकर 1129.60 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। शेयर ने पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में चौथी बार गिरावट देखी। CNBC TV-18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अचानक गिरावट का कारण पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या PIDF को लेकर मार्केट की चिंताएं हो सकती हैं।
क्या है मामला?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) दिसंबर 2025 के बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) स्कीम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। यह RBI की एक पहल है जिसका मकसद कम सुविधा वाले इलाकों में पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) डिवाइस और QR कोड लगाने पर सब्सिडी देकर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि स्कीम को मौजूदा समय सीमा से आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। एनालिस्ट्स का कहना है कि PIDF के बंद होने से Paytm को सालाना ऑपरेटिंग रेवेन्यू में करीब ₹200 करोड़ का नुकसान हो सकता है, जो अभी सीधे उसके एबिटा में योगदान देता है।
पेटीएम ने क्या कहा?
स्टॉक एक्सचेंज को जारी एक स्पष्टीकरण में पेटीएम ने कहा कि 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुए छह महीनों के लिए इंसेंटिव की रकम ₹128 करोड़ थी। फिलहाल, RBI या अन्य अथॉरिटीज की ओर से इस स्कीम के विस्तार या बदलने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। कंपनी ने कहा-अगर मौजूदा स्कीम को बढ़ाया या बदला नहीं जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा रेवेन्यू और टारगेटेड सेल्स कोशिशों के कॉम्बिनेशन से समय के साथ इस असर को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
ब्रोकरेज का क्या कहना है?
इन्वेस्टेक ने पेटीएम के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने कंपनी के शेयरों पर 'बाय' रेटिंग और ₹1550 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है, जिसका मतलब है कि गुरुवार की क्लोजिंग कीमत से 23% की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है।