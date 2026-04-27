बाजार खुलते ही Paytm के शेयर धड़ाम, RBI ने कैंसल किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने कैंसल कर दिया है। इसी के बाद पेटीएम के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 1055.25 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Paytm Share: पेटीएम के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। पेटीएम के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 1055.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का लाइसेंस कैंसल कर दिया है और इसी के बाद पेटीएम के शेयर लुढ़क गए हैं। पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। कंपनी इसी नाम से शेयर बाजार में लिस्ट है। इस साल अब तक पेटीएम के शेयरों में 18 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।

ग्राहकों के 800 करोड़ रुपये से ज्यादा अब भी अटके

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) में अब भी 800 करोड़ रुपये से ज्यादा के कस्टमर डिपॉजिट्स अटके हुए हैं। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह सीएनबीसी-टीवी 18 को बताया है। सूत्रों ने बताया है कि 400 करोड़ रुपये फ्रोजन अकाउंट्स में फंसे हुए हैं। वहीं, 400 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में अटके हुए हैं। रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 10 करोड़ ऑपरेशनल अकाउंट्स थे।





पेटीएम के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस की क्या है राय

ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन और जेफरीज दोनों पेटीएम पर पॉजिटिव हैं और पिछले क्लोजिंग प्राइस से 30 पर्सेंट तक का उछाल देख रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन ने पेटीएम के शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और 1500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, जेफरीज ने पेटीएम के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। जेफरीज ने पेटीएम के शेयरों के लिए 1350 रुपये का टारगेट दिया है।