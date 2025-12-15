Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
पेटीएम का बड़ा निवेश, KEC के रिकॉर्ड ऑर्डर, आज खबरों में हैं 10 स्टॉक्स

Stocks to Watch: Stocks to Watch: पेटीएम से लेकर एनएलसी इंडिया तक आज 10 शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तथा सिविल सेगमेंट में कुल 1,150 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। आइए देखें इन कंपनियों के क्या हैं लेटेस्ट अपडेट्स...

Dec 15, 2025 08:04 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stocks to Watch: पेटीएम से लेकर एनएलसी इंडिया तक आज 10 शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तथा सिविल सेगमेंट में कुल 1,150 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। वहीं, नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 14 नवंबर 2025 के पिछले अपडेट के बाद से 776 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। आइए देखें इन कंपनियों के क्या हैं लेटेस्ट अपडेट्स...

पेटीएम

कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में राइट्स इश्यू के जरिए अतिरिक्त 2,250 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो 12 दिसंबर 2025 को अंतिम रूप दिया गया।

विप्रो

विप्रो गूगल क्लाउड के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को मजबूत कर रही है, ताकि जेमिनी एंटरप्राइज को अपनाकर विश्व स्तर पर उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और डिजिटल परिवर्तन को तेज किया जा सके।

केईसी इंटरनेशनल

आरपीजी ग्रुप की कंपनी ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तथा सिविल सेगमेंट में कुल 1,150 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। इसकी भारत ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकाई ने एक प्रमुख निजी क्षेत्र के क्लाइंट से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर जीता है, जिसमें 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन और 765/400 केवी एआईएस सबस्टेशन शामिल है, जो एलएसटीके आधार पर निष्पादित होगा।

टाटा स्टील

भारत में अपनी क्षमता को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, जो तेजी से बढ़ते घरेलू स्टील बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी, कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और पश्चिमी भारत में प्रवेश का समर्थन करेगी।

सेल

स्टील उत्पादक सेल ने अप्रैल-नवंबर 2025 अवधि में बिक्री 14 प्रतिशत सालाना बढ़कर 12.7 मिलियन टन हो गई, हालांकि मूल्य दबाव और उतार-चढ़ाव वाली मांग का सामना करना पड़ा।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 14 नवंबर 2025 के पिछले अपडेट के बाद से 776 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं, जो वर्तमान वर्ष के लिए उसकी ऑर्डर प्राप्ति की गति को मजबूत करता है।

डॉ. रेड्डीज

यूएसएफडीए ने कंपनी के आंध्र प्रदेश स्थित फॉर्मूलेशंस फैसिलिटी (एफटीओ-एसईजेड पीयू01) पर जीएमपी निरीक्षण और प्री-अप्रूवल इंस्पेक्शन (पीएआई) पूरा कर लिया है, जो 4 से 12 दिसंबर 2025 के बीच हुआ।

बायोकॉन

बायोकॉन की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने अपने बायोसिमिलर एफ्लिबर्सेप्ट को वैश्विक रूप से बाजार में लाने के लिए सेटलमेंट और लाइसेंसिंग समझौता किया है, जो पहले अमेरिका और कनाडा तक सीमित था।

नेस्ले इंडिया

नेस्ले इंडिया ने स्पिरिट्स कंपनी पर्नोड रिकार्ड की पूर्व मुख्य मानव संसाधन अधिकारी नीतू भूषण को अपना नया मानव संसाधन प्रमुख नियुक्त किया है।

एनएलसी इंडिया

कंपनी की सहायक एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से कुल 2,000 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जा सकें। यह साझेदारी सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित एमओयू के अनुरूप लगभग 500 मेगावाट से शुरू होगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
