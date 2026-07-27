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ITR भरना हुआ बेहद आसान! Paytm ऐप से मात्र ₹11 में मिनटों में फाइल करें टैक्स रिटर्न, जानिए पूरा प्रॉसेस

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • पेटीएम (Paytm) ने क्लियर टैक्स (ClearTax) के साथ साझेदारी की है, जिससे यूजर्स सिर्फ ₹11 की शुरुआती कीमत में ITR (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं
  • इस सर्विस में टैक्स डिटेल्स ऑटो-फिल, सही ITR फॉर्म का चयन, कैपिटल गेन्स (Capital Gains) कैलकुलेशन और फ्री नोटिस प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं मिलती हैं
ITR
Paytm ऐप से ₹11 में मिनटों में फाइल करें टैक्स रिटर्न

अगर आपने अभी तक अपना ITR (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब पेटीएम (Paytm) ने क्लियर टैक्स (ClearTax) के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत यूजर्स सिर्फ ₹11 की शुरुआती कीमत में सीधे पेटीएम (Paytm) ऐप से ITR फाइल कर सकते हैं। इस नई सुविधा का मकसद टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान, तेज और बिना झंझट वाला बनाना है।

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पेटीएम (Paytm) और क्लियर टैक्स (ClearTax) की इस सर्विस में टैक्सपेयर्स को बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेटफॉर्म आयकर विभाग (Income Tax Department) के रिकॉर्ड से आपकी टैक्स डिटेल्स अपने आप (Pre-filled) ले लेता है। इतना ही नहीं, यह आपके लिए सही ITR फॉर्म और टैक्स रिजीम भी स्वतः चुन लेता है, जिससे गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है।

Paytm ऐप से ITR कैसे फाइल करें?

अगर आप पेटीएम (Paytm) के जरिए ITR भरना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें।

  • सबसे पहले Paytm ऐप खोलें।
  • सर्च बार में "ITR" लिखकर खोजें।
  • अब "File your ITR with ClearTax" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना ईमेल आईडी दर्ज करें।
  • ईमेल पर आए OTP को डालकर लॉग इन करें।
  • इसके बाद जरूरी जानकारी की पुष्टि करें और अपना ITR फाइल कर दें।

शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी आसान

अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो यह सुविधा आपके काफी काम आएगी। क्लियर टैक्स (ClearTax) प्लेटफॉर्म 80 से ज्यादा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से आपका ट्रेडिंग डेटा एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकता है। इसके बाद सिस्टम अपने आप कैपिटल गेन्स (Capital Gains) की गणना कर देता है। यदि किसी ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट बदल दिया हो, तो क्लियर टैक्स (ClearTax) का AI सिस्टम उसे पहचानकर स्वतः अपडेट भी कर देता है।

₹11 वाले प्लान में मिलेगा नोटिस प्रोटेक्शन

इस ऑफर की एक खास बात यह भी है कि ₹11 वाले प्लान में भी मुफ़्त नोटिस सुरक्षा (Complimentary Notice Protection) शामिल है। अगर ITR फाइल करने के बाद आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिलता है, तो क्लियर टैक्स (ClearTax) उसकी वजह समझाने, जवाब तैयार करने और मामले के समाधान तक आपकी मदद करेगा।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह समयसीमा वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनर्स, टैक्सेबल आय वाले छात्रों और उन व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है, जिन्हें ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। समय पर ITR दाखिल करने से लेट फीस और अन्य दिक्कतों से बचा जा सकता है। साथ ही अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो वह भी जल्दी मिल सकता है।

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अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो Paytm और ClearTax की यह नई सुविधा कम खर्च में और आसान तरीके से आपका काम पूरा कर सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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