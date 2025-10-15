Paytm के शेयरों को मिला डबल अपग्रेड, 1500 रुपये तक जा सकता है शेयर का दाम

संक्षेप: Paytm के शेयर 2.65% की तेजी के साथ 1277.30 रुपये पर बंद हुए हैं। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल की तरफ से डबल अपग्रेड मिलने के बाद पेटीएम के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। एक्सिस कैपिटल ने पेटीएम के शेयरों को 1500 रुपये का टारगेट दिया है।

पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी आई है। पेटीएम के शेयर बुधवार को BSE में 2.65 पर्सेंट के उछाल के साथ 1277.30 रुपये पर बंद हुए हैं। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल की तरफ से डबल अपग्रेड मिलने के बाद पेटीएम के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। एक्सिस कैपिटल ने पेटीएम के स्टॉक को डबल अपग्रेड करते हुए बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस एक्सिस कैपिटल ने इससे पहले पेटीएम के शेयरों को रेड्यूस (Reduce) रेटिंग दी थी।

पेटीएम के शेयरों के लिए 1500 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज हाउस एक्सिस कैपिटल ने पेटीएम (Pay) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। एक्सिस कैपिटल ने पेटीएम के शेयरों के लिए 1500 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 950 रुपये का प्राइस टारगेट दिया था। पेटीएम के शेयरों का रिवाइज्ड प्राइस टारगेट संकेत करता है कि मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। पेटीएम के शेयरों को मिला यह दूसरा हाइएस्ट प्राइस टारगेट है। ब्रोकरेज हाउस वेंचुरा सिक्योरिटीज ने पेटीएम के शेयरों के लिए 2074 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है।