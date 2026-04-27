Paytm पेमेंट बैंक का पैसा सुरक्षित है या नहीं? वैलेट और UPI पर क्या असर? जानें सच्चाई
paytm payments bank latest updates: RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे बैंक अब नए डिपॉजिट नहीं ले पाएगा। हालांकि, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और वे अपना बैलेंस निकाल या ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम (Paytm) ऐप, UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी।
paytm payments bank latest updates: RBI (Reserve Bank of India) द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लाखों यूजर्स के मन में एक ही सवाल है कि अब उनके पैसे और अकाउंट का क्या होगा? लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) अब बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता, यानी नया पैसा (डिपॉजिट) नहीं ले सकता और लोन या निवेश से जुड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा फंस गया है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
आपके पैसे का क्या होगा?
RBI के मुताबिक बैंक के पास इतना फंड है कि वह सभी ग्राहकों का पैसा लौटा सके, यानी आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या बैलेंस खत्म होने तक यूज कर सकते हैं। लेकिन, अब आप इस अकाउंट में नया पैसा जमा नहीं कर सकते, जैसे सैलरी, रिफंड या कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
क्या पेटीएम ऐप और UPI बंद हो जाएंगे?
पेटीएम (Paytm) ऐप और UPI को लेकर राहत भरी खबर है। जी हां, क्योंकि पेटीएम (Paytm) का ऐप और उसकी डिजिटल सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। आप UPI पेमेंट, QR कोड से पेमेंट, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन जैसी सेवाओं का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका UPI किसी दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
क्या आपका पैसा सुरक्षित है?
इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हां, आपका पैसा सुरक्षित है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation -DICGC) के तहत हर ग्राहक को ₹5 लाख तक का इंश्योरेंस (मूलधन + ब्याज) मिलता है।
आगे क्या होगा?
अब RBI कोर्ट के जरिए बैंक को बंद करने की प्रक्रिया (winding-up) शुरू करेगा। इस दौरान ग्राहकों को पैसा लौटाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी और इसके बाद धीरे-धीरे सभी अकाउंट बंद किए जाएंगे।
पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस रद्द होना बड़ा फैसला जरूर है, लेकिन ग्राहकों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है और आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। साथ ही पेटीएम (Paytm) की UPI और डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
क्या है मामला?
एक रिपोर्ट के अनुसार, यह ₹800 करोड़ का मामला है। इसमें से लगभग आधी रकम ऐसे खातों में फंसी है, जो फ्रीज कर दिए गए थे। वहीं, करीब ₹400 करोड़ ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले एक साल में इन रकमों में कोई खास कमी नहीं आई, जबकि ग्राहकों को कई बार पैसा निकालने या ट्रांसफर करने का मौका दिया गया था। (cnbctv18)
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।