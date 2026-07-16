Paytm निवेशकों की लग सकती है लॉटरी! पहली बार फ्री बोनस शेयर देने की तैयारी, 20 जुलाई को बोर्ड करेगा फैसला

अगर आपके पोर्टफोलियो में पेटीएम (Paytm) का शेयर है या आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। Paytm की पैरेंट कंपनी फिनटेक कंपनी One97 कम्युनिकेशन ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड 20 जुलाई को होने वाली बैठक में जून तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के साथ-साथ पहली बार बोनस शेयर (Bonus Issue) जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो 2021 में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद यह Paytm का पहला बोनस इश्यू होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि बोनस किस अनुपात (Ratio) में मिलेगा और इसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या होगी।

बोनस शेयर ऐसी सुविधा होती है, जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के मुफ्त में अतिरिक्त शेयर देती है। उदाहरण के तौर पर अगर कंपनी 1:1 बोनस घोषित करती है, तो निवेशक के पास मौजूद हर एक शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। इससे कंपनी की कुल पूंजी बढ़ जाती है, लेकिन निवेशक के कुल निवेश मूल्य में तुरंत कोई बदलाव नहीं होता। हालांकि, बोनस इश्यू की घोषणा अक्सर बाजार में सकारात्मक संकेत मानी जाती है और इससे शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।





Paytm का शेयर बाजार का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। कंपनी ने नवंबर 2021 में ₹2,150 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर IPO लॉन्च किया था, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही शेयर इश्यू प्राइस से नीचे खुला। इसके बाद नियामकीय चुनौतियों और लगातार घाटे की वजह से शेयर करीब ₹300 तक भी फिसल गया था। हालांकि, पिछले कुछ समय में कंपनी ने अपने कारोबार में बड़ा सुधार किया है और अब उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।





दरअसल, वित्त वर्ष 2025-26 पेटीएम (Paytm) के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। कंपनी ने पहली बार पूरे वित्त वर्ष में ₹552 करोड़ का शुद्ध मुनाफा (PAT) दर्ज किया। वहीं, ऑपरेशन से होने वाली आय 22% बढ़कर ₹8,437 करोड़ पहुंच गई। कंपनी का EBITDA भी सकारात्मक रहा और इसमें पिछले साल की तुलना में ₹2,008 करोड़ का सुधार देखने को मिला। यही वजह है कि अब कई बड़े घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बढ़ता जा रहा है।



शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी इसी ओर इशारा करता है। जून 2026 तिमाही के अंत तक कंपनी में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 51.6% हो गई, जो पिछली तिमाही में 50.3% थी। इसके साथ ही पेटीएम (Paytm) लगातार दूसरी तिमाही IOCC (Indian-Owned and Controlled Company) बनी हुई है। म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मिरे एसेट, कोटक म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड और SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों ने पेटीएम (Paytm) में अपना निवेश बढ़ाया है।



वैश्विक ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच (Goldman Sachs) भी पेटीएम (Paytm) को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। ब्रोकरेज का मानना है कि अगर कंपनी 20% से अधिक की आय वृद्धि बनाए रखती है और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में मजबूत प्रदर्शन जारी रहता है, तो आने वाले समय में शेयर के वैल्यूएशन में और सुधार देखने को मिल सकता है।