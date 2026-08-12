पर्सनल लोन समय से पहले चुकाने जा रहे हैं? सिर्फ क्रेडिट स्कोर की वजह से न लें ये फैसला

अगर आपको बोनस मिला है, सैलरी बढ़ी है या अचानक बड़ी रकम हाथ में आई है। तो सबसे पहले लोन चुकाने का ख्याल आना तय है। कई लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उनका क्रेडिट स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा। हालांकि, लोन जल्दी खत्म करने और क्रेडिट स्कोर बढ़ने के बीच सीधा संबंध जरूरी नहीं है। इसलिए फैसला केवल क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। आप अपनी जरूरत के हिसाब से लोन पहले खत्म करने का प्लान करें।

समय पर ईएमआई चुकाना सबसे अहम क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने में आपकी पेमेंट की आदत जरूरी है। लोन की ईएमआई लगातार समय पर चुकाना आपके क्रेडिट रिकॉर्ड के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपने तीन साल का पर्सनल लोन लिया और दो साल में ही पूरी रकम चुका दी, तो जरूरी नहीं कि अगले ही महीने आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए। इसके मुकाबले नियमित रूप से समय पर पेमेंट करने का रिकॉर्ड ज्यादा मायने रखता है। इसलिए लोन जल्दी खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी ईएमआई में बार-बार देरी या डिफॉल्ट न हो।

कर्ज कम होने का फायदा जरूर मिलेगा समय से पहले पर्सनल लोन चुकाने का एक बड़ा फायदा यह है कि आपका कुल कर्ज और हर महीने की वित्तीय जिम्मेदारी कम हो जाती है। भविष्य में अगर आप होम लोन या कार लोन लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बैंक लोन देते समय सिर्फ क्रेडिट स्कोर नहीं देखते। आपकी इनकम, मौजूदा कर्ज और हर महीने जाने वाली ईएमआई को भी ध्यान में रखा जाता है। पर्सनल लोन खत्म होने के बाद आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर दिखाई दे सकती है।

पहले देखें कितना लगेगा फोरक्लोजर चार्ज लोन समय से पहले बंद करने से पहले बैंक या वित्तीय संस्थान की शर्तें जरूर जांचें। कुछ मामलों में फोरक्लोजर या प्री-पेमेंट शुल्क देना पड़ सकता है। अगर यह शुल्क ज्यादा है, तो बचे हुए ब्याज में होने वाली बचत उतनी आकर्षक नहीं रह सकती। इसलिए फैसला लेने से पहले यह हिसाब लगाएं कि लोन बंद करने पर कितना ब्याज बचेगा और कितनी फीस देनी होगी।

इमरजेंसी फंड खाली करके लोन न चुकाएं कर्ज से मुक्ति अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अपनी पूरी बचत खत्म करना जोखिम भरा हो सकता है। अचानक मेडिकल खर्च, नौकरी से जुड़ी परेशानी या कोई दूसरी बड़ी जरूरत सामने आने पर आपको फिर से कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए लोन चुकाने के बाद भी कुछ रकम इमरजेंसी जरूरतों के लिए बचाकर रखना जरूरी है।

लोन बंद होने के बाद क्रेडिट रिपोर्ट देखें लोन की पूरी रकम चुकाने के बाद कुछ समय बाद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर जांचें। उसमें लोन खाते का स्टेटस सही तरीके से बंद अपडेट हुआ है या नहीं, यह देखना जरूरी है। अगर पुराना लोन अब भी एक्टिव दिखाई दे रहा है या कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो बैंक या संबंधित क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क करके उसे ठीक कराया जा सकता है।