₹20 लाख का होम लोन 12 साल में खत्म! इस गणित से 8 साल पहले ही राहत
मुख्य बातें
- अगर आप अपनी नियमित मासिक किस्त में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हैं, तो न केवल ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं, बल्कि कई साल पहले कर्ज से मुक्त भी हो सकते हैं
अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे साकार करने के लिए एकमुश्त पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता। ऐसे में ज्यादातर लोग बैंकों से होम लोन लेते हैं। लोन लेने से पहले ही उसे चुकाने की योजना बना लेना, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर होम लोन को जल्द ही खत्म कर सकते हैं।
हर महीने 5000 रुपये भुगतान
इसके लिए आपको हर महीने थोड़ा ज्यादा भुगतान करने से आपके ब्याज का खर्च काफी कम हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए 8.5% सालाना की दर से ₹20 लाख का होम लोन लिया है। अगर आप हर महीने की EMI में ₹5000 की बढ़ोतरी करते हैं तो ब्याज में लगभग ₹9.85 लाख की बचत होगी। यहां ये मानकर कैल्कुलेट किया गया है कि पूरी अवधि के दौरान लोन की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। आपको सलाह दी जाती है कि जिस संस्था से लोन ले रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर मौजूद होम लोन कैल्कुलेटर का इस्तेमाल करें।
₹20 लाख होम लोन की कितनी EMI?
अगर ₹20 लाख होम लोन है तो 8.5% सालाना की ब्याज दर और 20 साल की अवधि होने पर मासिक EMI लगभग ₹17,356 होगी। पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज लगभग ₹21.66 लाख बनेगा, जिससे कुल भुगतान की जाने वाली रकम लगभग ₹41.66 लाख हो जाएगी। वहीं, अगर आप होम लोन की मासिक EMI में ₹5000 बढ़ा देते हैं तो हर महीने ₹22,356 देने होंगे।
इस स्थिति में होम लोन लगभग 11 साल और 11 महीने में ही चुकाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि लोन चुकाने की कुल अवधि में लगभग 9 साल की बचत होती है, जिससे उधार लेने वाला बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो सकता है।
EMI बढ़ाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
हालांकि, होम लोन की EMI रकम बढ़ाने का फैसला पूरी तरह से ग्राहक की स्थिति पर निर्भर करती है। इससे पहले, मासिक आय, घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दूसरे कर्ज और भविष्य की वित्तीय जरूरतों का आकलन करना चाहिए।
इसके अलावा, इमरजेंसी के लिए पर्याप्त बचत रखना भी जरूरी है। अगर आपकी आय स्थिर है और जरूरी खर्चों के बाद हर महीने पर्याप्त रकम बचती है, तो EMI बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, असल बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि ब्याज दर क्या है, लोन की कितनी रकम बकाया है, और लोन चुकाने की शर्तें क्या हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें