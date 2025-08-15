4 साल में 400% का रिटर्न, अब कंपनी को लेकर आई है एक बड़ी खबर, शेयरों में हलचल की उम्मीद

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि यह ज्वाइंट वेंचर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाएगी। इसके अलावा अन्य इंडस्ट्रीज के लिए कपबोर्ड, डोर आदि बनाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर में Pavna Industries के 80 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।

Multibagger Stocks: स्मॉलकैप मल्टीबैगर स्टॉक Pavna Industries के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी ने गुरुवार को दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर स्मार्टचिप माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन (SmartChip Microelectronic Corporation) के साथ मिलकर बनाया है। बता दें, गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Pavna Industries के शेयर 2.68 प्रतिशत की गिरावट के बाद 407.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

5 दिन में 7% चढ़ा भाव बीते कुछ दिनों के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में बहुत तेजी देखने को मिली है। महज 5 कारोबारी दिन में ही इस कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत चढ़ा है। यह उछाल ऐसे समय में है जब घरेलू शेयर बाजार अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है।

क्या करेगा यह ज्वाइंट वेंचर? कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि यह ज्वाइंट वेंचर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाएगी। इसके अलावा अन्य इंडस्ट्रीज के लिए कपबोर्ड, डोर आदि बनाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर में Pavna Industries के 80 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। वहीं, 20 प्रतिशत हिस्सा माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के पास रहेगा। Pavna Industries कंपनी में 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करेगी। वहीं, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त कर सकती है।

4 साल में 400% का रिटर्न अन्य कंपनियो की तरह यह भी स्टॉक बीते एक साल से शेयर बाजार में संघर्ष ही कर रहा है। बीते एक साल में कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.89 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते 2 साल में यह स्टॉक 26 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 4 साल में शेयरों का भाव 400 प्रतिशत चढ़ा है।