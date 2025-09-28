Paushak Ltd will give 3 bonus share stock going to split into 2 parts check record date here 1 पर 3 शेयर बोनस, 2 टुकड़ों में भी बंट जाएगा, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Paushak Ltd will give 3 bonus share stock going to split into 2 parts check record date here

1 पर 3 शेयर बोनस, 2 टुकड़ों में भी बंट जाएगा, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

Bonus Share: इस हफ्ते शेयर बाजार में पोशाक लिमिटेड (Paushak Ltd) के शेयर एक्स-बोनस और एक्स-स्प्लिट ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। वहीं, 1 शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 09:46 AM
share Share
Follow Us on
1 पर 3 शेयर बोनस, 2 टुकड़ों में भी बंट जाएगा, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

Bonus Share: इस हफ्ते शेयर बाजार में पोशाक लिमिटेड (Paushak Ltd) के शेयर एक्स-बोनस और एक्स-स्प्लिट ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। वहीं, 1 शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस स्टॉक का रिकॉर्ड डेट कब है। और शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

किस दिन है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 3 अक्टूबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।

इस दिन कंपनी के शेयर एक्स-स्प्लिट भी ट्रेड करेंगे। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में होगा। इस बंटवारे के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:2 साल में पैसा डबल, अब 10 टुकड़ों में बंट जाएगा टाटा का यह स्टॉक

शेयर बाजारों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को पोशाक लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर बीएसई में 3.46 प्रतिशत लुढ़कने के बाद 6547.45 रुपये के लेवल पर आकर बंद हुए थे। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 18 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी का 52 वीक हाई 7000 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3746 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2018 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:पहली बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी

इसी साल जुलाई के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था। 2024 में भी कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2023 में कंपनी के शेयर हर एक शेयर पर 17.50 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिए थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।