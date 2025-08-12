Paushak Ltd announced to give 3 share on every one share stock split also declared 1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, 2 टुकड़ों में भी होगा शेयरों का बंटवारा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Paushak Ltd announced to give 3 share on every one share stock split also declared

1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, 2 टुकड़ों में भी होगा शेयरों का बंटवारा

Paushak Ltd ने निवेशकों को पहली बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने शेयरों को 2 टुकड़ों में बांटने का भी ऐलान किया है। इन बातों को जानकारी कल 11 अगस्त को एक्सचेंज के साथ साझा किया गया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:14 AM
share Share
Follow Us on
1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, 2 टुकड़ों में भी होगा शेयरों का बंटवारा

Paushak Ltd ने निवेशकों को पहली बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने शेयरों को 2 टुकड़ों में बांटने का भी ऐलान किया है। इन बातों को जानकारी कल 11 अगस्त को एक्सचेंज के साथ साझा किया गया था। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 2.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 6101.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

ये भी पढ़ें:एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए ₹92 करोड़, आज IPO हो रहा है ओपन

1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।

कल सोमवार को ही कंपनी ने बताया था कि बोर्ड ने तय किया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगी। बता दें, कंपनी ने अभी तक बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:10 टुकड़ों में बंटेगा पेनी स्टॉक, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर बोनस भी, आज 5% उछला दाम

शेयर बाजार में कंपनी की प्रदर्शन कैसा?

बीते 2 हफ्तें में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं, 3 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 43 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 8 प्रतिशत के करीब ही रिटर्न दे पाया है। लेकिन यह इंडेक्स फंड के 1.13 प्रतिशत से अधिक है।

कंपनी नियमित अंतराल पर निवेशकों को दे रही है डिविडेंड

2025 में इस स्टॉक ने निवेशकों को एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले 2024 में भी कंपनी ने एक शेयर पर 20 रुपये का ही डिविडेंड निवेशकों को दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।