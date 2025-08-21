Patel Retail Share may cross 300 rupee on listing hits GMP IPO Price 255 rupee Know details GMP कर रहा इशारा, पहले ही दिन 300 रुपये के पार जाएगा यह शेयर, 95 गुना लगा है दांव, Business Hindi News - Hindustan
GMP कर रहा इशारा, पहले ही दिन 300 रुपये के पार जाएगा यह शेयर, 95 गुना लगा है दांव

पटेल रिटेल के IPO में शेयर का दाम 255 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा GMP के हिसाब से पटेल रिटेल के शेयर 305 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी का आईपीओ 95 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:22 PM
Patel Retail IPO: पटेल रिटेल के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर 95 गुना से ज्यादा दांव लगा है। पटेल रिटेल के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर अभी से करीब 20 पर्सेंट के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। पटेल रिटेल के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) इशारा कर रहा है कि कंपनी के शेयर 300 रुपये के ऊपर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 अगस्त 2025 को खुला था और यह 21 अगस्त तक ओपन रहा।

इस हिसाब से 300 रुपये के ऊपर हो सकती है लिस्टिंग
पटेल रिटेल के आईपीओ में शेयर का दाम 255 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी 50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से पटेल रिटेल के शेयर 305 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। पटेल रिटेल के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 242.76 करोड़ रुपये तक का है। पटेल रिटेल के शेयर 26 अगस्त 2025 को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।

95 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का आईपीओ
पटेल रिटेल का आईपीओ टोटल 95.69 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 42.55 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 25.29 गुना दांव लगा है। पटेल रिटेल के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 108.11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 272.14 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 58 शेयर हैं।

कंपनी का बिजनेस
पटेल रिटेल लिमिटेड की शुरुआत साल 2008 में हुई है। कंपनी एक रिटेल सुपरमार्केट चेन ऑपरेट करती है, जो कि प्राथमिक रूप से टियर-3 शहरों और आसपास के सबर्बन एरिया में हैं। कंपनी के स्टोर्स अपैरल, एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज और फूड आइटम्स ऑफर करते हैं। कंपनी ने महाराष्ट्र के अंबरनाथ में अपना पहला स्टोर Patel’s R Mart ब्रांड नेम के तहत खोला था। मार्जिन बढ़ाने के लिए पटेल रिटेल लिमिटेड ने पटेल फ्रेश, इंडियन चस्का, ब्लू नेशन जैसे प्राइवेट लेबल प्रॉडक्ट्स लॉन्च किए हैं।

