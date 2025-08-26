₹305 पर लिस्ट हुआ यह सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 20% तक का फायदा

IPO News: एक तरफ बाजार में हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पटेल इंजीनियरिंग (Patel Retail ltd) के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी का आईपीओ 19.61 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है।

IPO News: एक तरफ बाजार में हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पटेल इंजीनियरिंग (Patel Retail ltd) के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी का आईपीओ 19.61 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। बीएसई में लिस्टिंग के समय पर इस स्टॉक का भाव इश्यू प्राइस से 50 रुपये प्रति शेयर अधिक था। बता दें, पटेल रिटेल लिमिटेड के आईपीओ का बीएसई में लिस्टिंग प्राइस 305 रुपये प्रति शेयर है। वहीं, एनएसई में कंपनी के शेयर 300 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 255 रुपये प्रति शेयर था।

लिस्टिंग के बाद एक वक्त पर यह स्टॉक 305 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, उसके बाद कंपनी का शेयर टूटने लगा। गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 289.75 रुपये के लेवल पर आ गया।

19 अगस्त को आया था आईपीओ पटेल रिटेल आईपीओ निवेशकों के लिए 19 अगस्त को खुला था। कंपनी का आईपीओ 21 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने 58 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,790 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। बता दें, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 20 रुपये की छूट दी थी।

95 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ 3 दिनों के ओपनिंग के दौरान पटेल रिटेल आईपीओ को कुल 95 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में 272.14 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 108 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 18 अगस्त को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 43.46 करोड़ रुपये जुटाए थे।

इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 242.76 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 85 लाख फ्रेश शेयर और 10 लाख ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी।