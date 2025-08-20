Patel Retail IPO subscription status 20 times so far gmp surges 19 percent 2 दिन में 20 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, दांव लगाने को टूटे निवेशक, GMP में तेजी, कल तक मौका, Business Hindi News - Hindustan
खुदरा निवेशकों ने लगभग 16.58 गुना, गैर-संस्थागत (NII) निवेशकों ने 26.11 गुना, और योग्य संस्थागत (QIB) निवेशकों ने 17.16 गुना तक बुकिंग की है। बता दें कि पहले दिन इस इश्यू को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया था।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:19 PM
Patel Retail IPO: पटेल रिटेल का आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। आईपीओ को दूसरे दिन तक ही करीब 20 गुना तक सब्सक्राइब कर लिया गया है। यानी निवेशकों की तरफ से कंपनी के शेयरों की मांग उपलब्ध शेयरों से कई गुना ज्यादा रही है। यह दिखाता है कि छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशकों का रुझान इस इश्यू की तरफ काफी मजबूत है।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्राइब

20 अगस्त 2025 तक पटेल रिटेल आईपीओ को लगभग 19.5 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों द्वारा मांगे गए शेयरों की संख्या उपलब्ध शेयरों से लगभग 19.5 गुना अधिक है। खुदरा निवेशकों ने लगभग 16.58 गुना, गैर-संस्थागत (NII) निवेशकों ने 26.11 गुना, और योग्य संस्थागत (QIB) निवेशकों ने 17.16 गुना तक बुकिंग की है। बता दें कि पहले दिन इस इश्यू को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया था। सुपरमार्केट चेन चलाने वाली पटेल रिटेल के आईपीओ को मंगलवार को बोली के पहले दिन 6.39 गुना सब्सक्राइब किया गया।

क्या चल रहा GMP?

GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग ₹49 प्रति शेयर है, जो आईपीओ की ऊपरी कीमत ₹255 पर आधारित अनुमानित लिस्टिंग पर लगभग 19% की लाभ दिखा रहा है। IPO का अलॉटमेंट 22 अगस्त 2025 को होगा, जिससे निवेशकों को शेयर मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। शेयरों की लिस्टिंग 26 अगस्त 2025 को NSE और BSE दोनों पर होने की संभावना है। बता दें कि नए निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण के भुगतान, कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण और सामान्य कंपनी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

