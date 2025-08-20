2 दिन में 20 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, दांव लगाने को टूटे निवेशक, GMP में तेजी, कल तक मौका

खुदरा निवेशकों ने लगभग 16.58 गुना, गैर-संस्थागत (NII) निवेशकों ने 26.11 गुना, और योग्य संस्थागत (QIB) निवेशकों ने 17.16 गुना तक बुकिंग की है। बता दें कि पहले दिन इस इश्यू को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया था।

Patel Retail IPO: पटेल रिटेल का आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। आईपीओ को दूसरे दिन तक ही करीब 20 गुना तक सब्सक्राइब कर लिया गया है। यानी निवेशकों की तरफ से कंपनी के शेयरों की मांग उपलब्ध शेयरों से कई गुना ज्यादा रही है। यह दिखाता है कि छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशकों का रुझान इस इश्यू की तरफ काफी मजबूत है।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्राइब 20 अगस्त 2025 तक पटेल रिटेल आईपीओ को लगभग 19.5 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों द्वारा मांगे गए शेयरों की संख्या उपलब्ध शेयरों से लगभग 19.5 गुना अधिक है। खुदरा निवेशकों ने लगभग 16.58 गुना, गैर-संस्थागत (NII) निवेशकों ने 26.11 गुना, और योग्य संस्थागत (QIB) निवेशकों ने 17.16 गुना तक बुकिंग की है। बता दें कि पहले दिन इस इश्यू को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया था। सुपरमार्केट चेन चलाने वाली पटेल रिटेल के आईपीओ को मंगलवार को बोली के पहले दिन 6.39 गुना सब्सक्राइब किया गया।