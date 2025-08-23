Patel Retail IPO Subscribed 95 times gmp shows 18 percent listing gain 95 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा 18% का फायदा, 26 अगस्त निवेशकों के लिए बड़ा दिन, Business Hindi News - Hindustan
95 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा 18% का फायदा, 26 अगस्त निवेशकों के लिए बड़ा दिन

IPO News: यह हफ्ता कई कंपनियों के आईपीओ की वजह से काफी हलचल भरा रहा है। अगले हफ्ते अब इनमें से कई कंपनियों की लिस्टिंग प्रस्तावित है। उसमें से पटेल रिटेल आईपीओ (Patel Retail IPO) एक है। इस कंपनी के आईपीओ को 95 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:59 PM
IPO News: यह हफ्ता कई कंपनियों के आईपीओ की वजह से काफी हलचल भरा रहा है। अगले हफ्ते अब इनमें से कई कंपनियों की लिस्टिंग प्रस्तावित है। उसमें से पटेल रिटेल आईपीओ (Patel Retail IPO) एक है। इस कंपनी के आईपीओ को 95 गुना सब्सक्राइब किया गया है। आइए जानते हैं ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है इस कंपनी की?

95 गुना हुआ था सब्सक्राइब

3 दिन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को 95 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 42.55 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में यह आईपीओ 272.14 गुना सब्सक्राइब किया गया है। वहीं, एनआईआई कैटगरी में 108.11 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, यह आईपीओ 19 अगस्त को ओपन हुआ था। निवेशकों के पास 21 अगस्त तक इस आईपीओ पर दांव लगाने का मौका था।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 18 अगस्त को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 43.46 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 237 रुपये से 255 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी ने 58 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13,746 रुपये का दांव लगाना होगा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 20 रुपये की छूट दी है।

इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को प्रस्तावित है।

ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 47 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब कंपनी लिस्टिंग के दिन निवेशकों को 18 प्रतिशत से अधिक का फायदा दे सकती है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 50 रुपये रहा है। इस लेवल पर आखिरी बार कंपनी का आईपीओ का ग्रे मार्केट में 21 अगस्त को था।

कंपनी के आईपीओ का साइज 242.76 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 85 लाख फ्रेश शेयर जारी किए हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

