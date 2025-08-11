Patel Retail IPO open from 19 august price band 255 gmp surges 24 rupees 19 अगस्त से खुल रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही मुनाफे में शेयर, चेक करें प्राइस बैंड, Business Hindi News - Hindustan
19 अगस्त से खुल रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही मुनाफे में शेयर, चेक करें प्राइस बैंड

Patel Retail IPO: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले सप्ताह में लगातार एक से बढ़कर एक आईपीओ निवेश के लिए ओपन हो रहे हैं। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:08 PM
Patel Retail IPO: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले सप्ताह में लगातार एक से बढ़कर एक आईपीओ निवेश के लिए ओपन हो रहे हैं। इनमें से एक है- सुपरमार्केट चेन पटेल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ। कंपनी ने अपने 243 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड 237 से 255 रुपये तय किया है।

क्या है डिटेल

कंपनी के आईपीओ के तहत 85.18 लाख नए शेयर और प्रवर्तकों के 10.02 लाख शेयरों की बिक्री होगी। यह आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशकों के लिए बोली की प्रक्रिया 18 अगस्त को होगी। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर कंपनी को इस सार्वजनिक निर्गम से लगभग 242.76 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

कंपनी की योजना

नए निर्गम से जुटाई गई राशि का उपयोग कर्ज चुकाने, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कंपनी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पटेल रिटेल की स्थापना 2008 में हुई थी। कंपनी ने महाराष्ट्र के अंबरनाथ में अपना पहला स्टोर शुरू किया था।

क्या चल रहा GMP?

Investorgain.com के मुताबिक, पटेल रिटेल लिमिटेड ग्रे मार्केट में ₹24 के प्रीमियम पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयरों की 279 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। यानी पहले ही दिन निवेशकों को 9.41% तक का मुनाफा हो सकता है।

