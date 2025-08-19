खुलते ही फुल हो गया पटेल रिटेल का IPO, अभी से 46 रुपये पहुंच गया GMP

पटेल रिटेल का IPO खुलते ही फुल हो गया है। पटेल रिटेल का आईपीओ मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन दोपहर 12.30 बजे तक 2.78 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 46 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

Patel Retail IPO: पटेल रिटेल का आईपीओ खुलते ही फुल हो गया है। पटेल रिटेल का आईपीओ मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन दोपहर 12.30 बजे तक 2.78 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 1.82 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 1.30 गुना दांव लगा है। गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 2.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 6.85 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। पटेल रिटेल का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा।

पटेल रिटेल के शेयरों को ग्रे मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 46 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से पटेल रिटेल के शेयर 300 रुपये के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 255 रुपये है। पटेल रिटेल के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 242.76 करोड़ रुपये तक का है। कंपनी ने सोमवार को एंकर इनवेस्टर्स से 43 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2025 को BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं रिटेल निवेशक

पटेल रिटेल लिमिटेड के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 58 शेयर हैं। यानी, एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को 14,790 रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी के प्रमोटर्स डी आर पटेल, बी आर पटेल, एच बी पटेल और आर डी पटेल हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 97.99 पर्सेंट थी, जो कि अब 70.01 पर्सेंट रह जाएगी।